В ХМАО ищут стоматолога с зарплатой в 350 тысяч для работы в Тюмени

29 ноября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Тюменская стоматология ищет в ХМАО сотрудников и готова платить ортопеду от 350 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская клиника ищет в ХМАО стоматолога-ортопеда и готова платить ему 350 тысяч рублей и более в месяц. В объявлении, размещенном на сайте «Авито», сообщается, что кандидату с опытом от трех лет работодатель готов оплачивать аренду квартиры. «Приглашаем на работу стоматолога-ортопеда с опытом, оплата — от 350 тысяч рублей. Кандидату с опытом от трех лет гарантируем большой поток пациентов и высокий доход, иногородним сотрудникам компенсируем съем жилья», — указано в объявлении. Корреспондент URA.RU связался с представителем клиники по телефону, указанному в объявлении. Высокую зарплату (аналогичные объявления о вакансиях на «Авито» варьируются в ценовом диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в среднем — прим. URA.RU) в стоматологии объяснили расположением клиники и большой проходимостью. «Мы находимся в центре Тюмени, в районе остановки „Океан“ на улице Республики. В клинике большой поток пациентов, поэтому ортопед, в среднем, может получать до 800 тысяч. Мы готовы компенсировать аренду одно- или двухкомнатной квартиры иногородним сотрудникам», — уточнили в клинике. Ранее URA.RU писало о поисках невролога и стоматолога-ортопеда в ХМАО для работы в ЯНАО. В городе Лабытнанги готовы платить приезжим специалистам до 190 тысяч рублей.

Тюменская клиника ищет в ХМАО стоматолога-ортопеда и готова платить ему 350 тысяч рублей и более в месяц. В объявлении, размещенном на сайте «Авито», сообщается, что кандидату с опытом от трех лет работодатель готов оплачивать аренду квартиры. «Приглашаем на работу стоматолога-ортопеда с опытом, оплата — от 350 тысяч рублей. Кандидату с опытом от трех лет гарантируем большой поток пациентов и высокий доход, иногородним сотрудникам компенсируем съем жилья», — указано в объявлении. Корреспондент URA.RU связался с представителем клиники по телефону, указанному в объявлении. Высокую зарплату (аналогичные объявления о вакансиях на «Авито» варьируются в ценовом диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в среднем — прим. URA.RU) в стоматологии объяснили расположением клиники и большой проходимостью. «Мы находимся в центре Тюмени, в районе остановки „Океан“ на улице Республики. В клинике большой поток пациентов, поэтому ортопед, в среднем, может получать до 800 тысяч. Мы готовы компенсировать аренду одно- или двухкомнатной квартиры иногородним сотрудникам», — уточнили в клинике. Ранее URA.RU писало о поисках невролога и стоматолога-ортопеда в ХМАО для работы в ЯНАО. В городе Лабытнанги готовы платить приезжим специалистам до 190 тысяч рублей.