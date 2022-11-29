В ХМАО ищут стоматолога с зарплатой в 350 тысяч для работы в Тюмени

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Стоматология. Челябинск, стоматология, клещи, щипцы, инструменты стоматолога
Тюменская стоматология ищет в ХМАО сотрудников и готова платить ортопеду от 350 тысяч рублей Фото:

Тюменская клиника ищет в ХМАО стоматолога-ортопеда и готова платить ему 350 тысяч рублей и более в месяц. В объявлении, размещенном на сайте «Авито», сообщается, что кандидату с опытом от трех лет работодатель готов оплачивать аренду квартиры.

«Приглашаем на работу стоматолога-ортопеда с опытом, оплата — от 350 тысяч рублей. Кандидату с опытом от трех лет гарантируем большой поток пациентов и высокий доход, иногородним сотрудникам компенсируем съем жилья», — указано в объявлении.

Корреспондент URA.RU связался с представителем клиники по телефону, указанному в объявлении. Высокую зарплату (аналогичные объявления о вакансиях на «Авито» варьируются в ценовом диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в среднем — прим. URA.RU) в стоматологии объяснили расположением клиники и большой проходимостью. «Мы находимся в центре Тюмени, в районе остановки „Океан“ на улице Республики. В клинике большой поток пациентов, поэтому ортопед, в среднем, может получать до 800 тысяч. Мы готовы компенсировать аренду одно- или двухкомнатной квартиры иногородним сотрудникам», — уточнили в клинике.

Ранее URA.RU писало о поисках невролога и стоматолога-ортопеда в ХМАО для работы в ЯНАО. В городе Лабытнанги готовы платить приезжим специалистам до 190 тысяч рублей.

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Тюменская клиника ищет в ХМАО стоматолога-ортопеда и готова платить ему 350 тысяч рублей и более в месяц. В объявлении, размещенном на сайте «Авито», сообщается, что кандидату с опытом от трех лет работодатель готов оплачивать аренду квартиры. «Приглашаем на работу стоматолога-ортопеда с опытом, оплата — от 350 тысяч рублей. Кандидату с опытом от трех лет гарантируем большой поток пациентов и высокий доход, иногородним сотрудникам компенсируем съем жилья», — указано в объявлении. Корреспондент URA.RU связался с представителем клиники по телефону, указанному в объявлении. Высокую зарплату (аналогичные объявления о вакансиях на «Авито» варьируются в ценовом диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в среднем — прим. URA.RU) в стоматологии объяснили расположением клиники и большой проходимостью. «Мы находимся в центре Тюмени, в районе остановки „Океан“ на улице Республики. В клинике большой поток пациентов, поэтому ортопед, в среднем, может получать до 800 тысяч. Мы готовы компенсировать аренду одно- или двухкомнатной квартиры иногородним сотрудникам», — уточнили в клинике. Ранее URA.RU писало о поисках невролога и стоматолога-ортопеда в ХМАО для работы в ЯНАО. В городе Лабытнанги готовы платить приезжим специалистам до 190 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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