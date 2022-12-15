Военный полицейский рассказал о спасении колонны снабжения из-под обстрела ВСУ

15 декабря 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Военный полицейский был награжден орденом Мужества Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделение военной полиции РФ оказало помощь колонне снабжения, подвергшейся бомбежке со стороны авиации ВСУ в зоне спецоперации. Об этом рассказал заместитель военного коменданта, военный полицейский Максим. «Авиация противника нанесла авиаудар по рядом проходившей колонне. Колонна шла с боеприпасами. После чего произошло возгорание колонны. С блокпоста я с вверенным мне личным составом выдвинулись, эвакуировали военнослужащих, оказали первую медицинскую помощь», — передает слова военного РИА Новости. Он также добавил, что не обошлось без раненых, однако пострадавшему была оказана медицинская помощь. За проявленную храбрость Максима наградили орденом Мужества. Ранее военнослужащий ВС России спас сослуживцев, попавших под артиллерийский обстрел ВСУ. Он сел в кабину горящего «Урала» и отогнал его от своих товарищей. А в ноябре в интернете появилось видео, как российский военный полз в окопе и трижды откинул гранаты с украинского беспилотника, пишет «Утро.ру».

Подразделение военной полиции РФ оказало помощь колонне снабжения, подвергшейся бомбежке со стороны авиации ВСУ в зоне спецоперации. Об этом рассказал заместитель военного коменданта, военный полицейский Максим. «Авиация противника нанесла авиаудар по рядом проходившей колонне. Колонна шла с боеприпасами. После чего произошло возгорание колонны. С блокпоста я с вверенным мне личным составом выдвинулись, эвакуировали военнослужащих, оказали первую медицинскую помощь», — передает слова военного РИА Новости. Он также добавил, что не обошлось без раненых, однако пострадавшему была оказана медицинская помощь. За проявленную храбрость Максима наградили орденом Мужества. Ранее военнослужащий ВС России спас сослуживцев, попавших под артиллерийский обстрел ВСУ. Он сел в кабину горящего «Урала» и отогнал его от своих товарищей. А в ноябре в интернете появилось видео, как российский военный полз в окопе и трижды откинул гранаты с украинского беспилотника, пишет «Утро.ру».