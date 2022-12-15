Пентагон намерен готовить по 500 украинских военных в месяц

Патрик Райдер: Пентагон будет обучать по 500 солдат ВСУ ежемесячно

16 декабря 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Пентагон будет обучать по 500 солдат ВСУ в месяц, заявил представитель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные штаты планируют обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Программа расширенного обучения будет включать примерно 500 украинцев в месяц», — сказал Райдер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте ведомства . Он объяснил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) будут обучаться использованию вооружений, которые поставляет Вашингтон Киеву. Райдер добавил, что подготовка начнется в январе и будет осуществляться на территории Германии. Ранее в Пентагоне рассказали о планах подготовки ВСУ на территории Германии. План, который обсуждался в течение нескольких недель прежде всего основывается на поставках вооружений общим бюджетом в миллиарды долларов. Украинский военнопленный Александр Калиновский заявил, что мобилизованных бойцов ВСУ практически не обучают военному делу, а для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт солдаты бывают всего несколько раз. Кроме того, стало известно, что Пентагон планирует увеличивать количество украинских солдат, которые проходят подготовку на базе в Германии до 600-800 человек в месяц, об этом сообщает МК .

Соединенные штаты планируют обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Программа расширенного обучения будет включать примерно 500 украинцев в месяц», — сказал Райдер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте ведомства. Он объяснил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) будут обучаться использованию вооружений, которые поставляет Вашингтон Киеву. Райдер добавил, что подготовка начнется в январе и будет осуществляться на территории Германии. Ранее в Пентагоне рассказали о планах подготовки ВСУ на территории Германии. План, который обсуждался в течение нескольких недель прежде всего основывается на поставках вооружений общим бюджетом в миллиарды долларов. Украинский военнопленный Александр Калиновский заявил, что мобилизованных бойцов ВСУ практически не обучают военному делу, а для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт солдаты бывают всего несколько раз. Кроме того, стало известно, что Пентагон планирует увеличивать количество украинских солдат, которые проходят подготовку на базе в Германии до 600-800 человек в месяц, об этом сообщает МК.