15 декабря 2022

Пентагон намерен готовить по 500 украинских военных в месяц

Патрик Райдер: Пентагон будет обучать по 500 солдат ВСУ ежемесячно
© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон будет обучать по 500 солдат ВСУ в месяц, заявил представитель Фото:
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Соединенные штаты планируют обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Программа расширенного обучения будет включать примерно 500 украинцев в месяц», — сказал Райдер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте ведомства. Он объяснил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) будут обучаться использованию вооружений, которые поставляет Вашингтон Киеву. Райдер добавил, что подготовка начнется в январе и будет осуществляться на территории Германии.

Ранее в Пентагоне рассказали о планах подготовки ВСУ на территории Германии. План, который обсуждался в течение нескольких недель прежде всего основывается на поставках вооружений общим бюджетом в миллиарды долларов. Украинский военнопленный Александр Калиновский заявил, что мобилизованных бойцов ВСУ практически не обучают военному делу, а для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт солдаты бывают всего несколько раз. Кроме того, стало известно, что Пентагон планирует увеличивать количество украинских солдат, которые проходят подготовку на базе в Германии до 600-800 человек в месяц, об этом сообщает МК.

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Соединенные штаты планируют обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Программа расширенного обучения будет включать примерно 500 украинцев в месяц», — сказал Райдер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте ведомства. Он объяснил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) будут обучаться использованию вооружений, которые поставляет Вашингтон Киеву. Райдер добавил, что подготовка начнется в январе и будет осуществляться на территории Германии. Ранее в Пентагоне рассказали о планах подготовки ВСУ на территории Германии. План, который обсуждался в течение нескольких недель прежде всего основывается на поставках вооружений общим бюджетом в миллиарды долларов. Украинский военнопленный Александр Калиновский заявил, что мобилизованных бойцов ВСУ практически не обучают военному делу, а для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт солдаты бывают всего несколько раз. Кроме того, стало известно, что Пентагон планирует увеличивать количество украинских солдат, которые проходят подготовку на базе в Германии до 600-800 человек в месяц, об этом сообщает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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