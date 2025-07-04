Ураган и ливень обрушились на Омск: как спастись от стихии

4 июля Омск накрыл ливень со шквалистым ветром. Ураган снес деревья, остановки и листы железа, повреждены остановки общественного транспорта и линии электропередач. Ураганным ветром снесло балкон жилого дома. Рассказываем, как спастись вести себя во время сильно ветра, где спрятаться и что делать после урагана.
Что произошло в Омске
В Омске ураганным ветром снесло балкон жилого дома. Конструкция рухнула на женщину, стоявшую неподалеку. По информации telegram-канал Baza, инцидент произошел днем на улице Герцена. С травмой головы и закрытым перелом ключицы она попала в больницу. Известно, что за время бури было травмировано еще пять горожан.
Мэр Омска Сергей Шелест написал в telegram-канале, что из-за урагана в городе повалены деревья, подтоплены дороги, повреждены остановки общественного транспорта и линии электропередач. В поселке Амурском поврежден газопровод. Он отметил, что все службы экстренного реагирования и коммунальные предприятия перевели в режим повышенной готовности. Жителей просят оставаться дома.
Что такое ураган
Ураган — это мощный и продолжительный ветер, который относится к категории опасных природных явлений.
Признаки приближения урагана:
- Усиление скорости ветра до резких порывов;
- Падение атмосферного давления;
- Ливень и шквалистый ветер;
- «Наползание» грозового фронта;
- Потемнение неба.
Как спастись от урагана на улице
Если ураган застал вас на улице, нужно немедленно искать прочное укрытие, сообщили в МЧС. По данным специалистов, наиболее безопасными вариантами считаются станции метро, подземные переходы, торговые помещения либо иные здания капитального типа.
Эксперты также советуют не находиться рядом с остановками общественного транспорта, легкими конструкциями, крупными рекламными щитами и линиями электропередач. Также запрещается укрывайтесь под деревьями, так как сильный ветер способен их повалить.
«На открытых пространствах лучшим решением будет спрятаться в овраге или другом природном углублении. Для защиты от ветра, приносящего обломки и осколки, используйте любые подручные предметы в качестве щита», — говорится на сайте ведомства. Также специалисты советуют отключить мобильные телефоны и другие электронные приборы во избежание поражения молнией.
«Если ураган застал вас на улице во время поездки на велосипеде или мотоцикле, необходимо остановиться, покинуть транспортное средство и отойти от него на расстояние не менее 30 метров», — рекомендуют специалисты.
В ведомстве рекомендуют также укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, не заходить в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.
Как вести себя дома во время урагана
Находясь в здании во время урагана, нужно отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений. Также специалисты рекомендуют погасить огонь в печах, выключить электрическую энергию и закрыть краны на газовых сетях.
«Ночью во время урагана для освещение помещений лучше применять лампы, фонари или свечи. Также важно включить радиоприемник, чтобы получать информации управления ЧС и ГО», — рассказали в МЧС.
Что делать после урагана
- Опасаться поваленных деревьев, а также раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов, ставен;
- Быть осторожным, обходя оборванные провода линий электропередач, так как они могут быть под напряжением;
- Опасаться утечек газа в домах, нарушений в электрической сети;
- Пользоваться какими-либо электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут проверены и тщательно просушены;
- В случаях, если буря сопровождается грозой, опасайтесь поражения электрическим разрядом, молнией.
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