Басков пожертвовал 1 млн рублей семьям участников СВО

22 декабря 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Басков отметил, что сам сын офицера и вырос в гарнизонах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Движение «Волонтеры Подмосковья» получат один миллион рублей в качестве пожертвования для помощи семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации. О желании перевести в фонд такую сумму сообщил народный артист России Николай Басков. «Я сын офицера, я вырос в гарнизонах. Я сегодня хочу не только порадовать вас своим творчеством, но и внести свой вклад — передать вам от себя миллион рублей», — произнес Николай Басков во время вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». Трансляция велась на RuTube . Народный артист отметил, что каждый помогает своей стране чем может и как может. Так же в своем выступлении он поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за проведение и организацию мероприятия. В 2022 году премия посвящена спецоперации. Ранее сообщалось, что певец Николай Басков принял решение остаться в России. Свои действия он объяснил любовью к российскому народу. Помимо этого, он выразил поддержку президенту России Владимиру Путину. Позже в День памяти и скорби народный артист России исполнил песню «Священная война» вместе с добровольцами из Донецкой народной республики и РФ. Певец начал исполнять песню в 4 утра по местному времени. Песня была исполнена у подножия мемориала Саур-Могила, который в 2014 году разрушили украинские националисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Движение «Волонтеры Подмосковья» получат один миллион рублей в качестве пожертвования для помощи семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации. О желании перевести в фонд такую сумму сообщил народный артист России Николай Басков. «Я сын офицера, я вырос в гарнизонах. Я сегодня хочу не только порадовать вас своим творчеством, но и внести свой вклад — передать вам от себя миллион рублей», — произнес Николай Басков во время вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». Трансляция велась на RuTube. Народный артист отметил, что каждый помогает своей стране чем может и как может. Так же в своем выступлении он поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за проведение и организацию мероприятия. В 2022 году премия посвящена спецоперации. Ранее сообщалось, что певец Николай Басков принял решение остаться в России. Свои действия он объяснил любовью к российскому народу. Помимо этого, он выразил поддержку президенту России Владимиру Путину. Позже в День памяти и скорби народный артист России исполнил песню «Священная война» вместе с добровольцами из Донецкой народной республики и РФ. Певец начал исполнять песню в 4 утра по местному времени. Песня была исполнена у подножия мемориала Саур-Могила, который в 2014 году разрушили украинские националисты.