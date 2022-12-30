Финский журналист уличил ЕС в обмане об уровне жизни в России

30 декабря 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Европейцы поразились тому, как быстро Россия наладила импортозамещение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Евросоюза обманывают своих граждан, касаемо плохой жизни в России. В этом убедились сами европейские туристы, побывав в РФ после введенных санкций, заявил финский журналист Кости Хейсканен. «Европейцы, которые побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Псковской области, рассказывают, что Россия не загнулась из-за санкций, а наоборот — воспаряла», — передает Пятый канал слова Кости Хейсканена. По словам журналиста, дети, которые увидели, как на российской территории проходят праздники, начали активно выкладывать это в соцсети. Тем самым они положили начало «прорыву русофобной плотины», подчеркнул он. Хейсканен также отметил, что европейцы были поражены тем, как оперативно Россия наладила импортозамещение в стране. «На полках есть все и в изобилии. То есть реальная картина полностью противоречит тому, что рассказывают власти Евросоюза», — подчеркнул собеседник. После начала спецоперации на Украине в мире начался рост русофобии. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа столкнется с «горьким похмельем» от своей политики по отношению к России.

Власти Евросоюза обманывают своих граждан, касаемо плохой жизни в России. В этом убедились сами европейские туристы, побывав в РФ после введенных санкций, заявил финский журналист Кости Хейсканен. «Европейцы, которые побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Псковской области, рассказывают, что Россия не загнулась из-за санкций, а наоборот — воспаряла», — передает Пятый канал слова Кости Хейсканена. По словам журналиста, дети, которые увидели, как на российской территории проходят праздники, начали активно выкладывать это в соцсети. Тем самым они положили начало «прорыву русофобной плотины», подчеркнул он. Хейсканен также отметил, что европейцы были поражены тем, как оперативно Россия наладила импортозамещение в стране. «На полках есть все и в изобилии. То есть реальная картина полностью противоречит тому, что рассказывают власти Евросоюза», — подчеркнул собеседник. После начала спецоперации на Украине в мире начался рост русофобии. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа столкнется с «горьким похмельем» от своей политики по отношению к России.