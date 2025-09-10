В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА второй раз за сутки

В Новороссийске во второй раз за сутки объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространил глава муниципального образования Андрей Кравченко.
«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)» —написал Кравченко в своем telegram-канале. Также были опубликованы подробные инструкции для жителей и гостей города на случай включения сирен сигнала «Внимание всем». При получении такого сигнала гражданам рекомендуется немедленно укрыться в помещениях без окон или в подвальных помещениях, избегая нахождения рядом с окнами и стенами многоквартирных домов.
Для тех, кто находится дома, рекомендуется укрыться в комнатах без окон, выходящих на море, или в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Находящимся на улице людях следует укрыться в цокольных этажах ближайших зданий или подземных переходах и парковках. Использование автомобилей для укрытия категорически запрещено. Сигнал будет отменен после нормализации обстановки. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей.
Ранее в Новороссийске были включены сирены в связи с объявлением сигнала «Внимание всем» из-за вероятной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал Андрей Кравченко. Гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и строго придерживаться официальных указаний для обеспечения собственной безопасности.
