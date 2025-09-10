В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российские регионы

Российские средства противовоздушной обороны утром 10 сентября перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, которые были запущены с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. По данным ведомства, четыре беспилотника были сбиты над Крымом, еще два — в небе над Белгородской областью.
«Десятого сентября текущего года в период с 8.25 мск до 11.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — сообщили в telegram-канале Минобороны. По данным ведомства, четыре беспилотника были сбиты над Крымом, еще два — в небе над Белгородской областью.
Ранее "Царьград" сообщал о 22 украинских беспилотниках сбитых вечером 9 сентября над территорией нескольких российских регионов и акваторией Черного моря. Данные о разрушениях и пострадавших не сообщаются.
