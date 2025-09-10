В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российские регионы

Над российской территорией сбиты шесть украинских БПЛА
Над российской территорией сбиты шесть украинских БПЛА
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны утром 10 сентября перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, которые были запущены с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. По данным ведомства, четыре беспилотника были сбиты над Крымом, еще два — в небе над Белгородской областью.

«Десятого сентября текущего года в период с 8.25 мск до 11.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — сообщили в telegram-канале Минобороны. По данным ведомства, четыре беспилотника были сбиты над Крымом, еще два — в небе над Белгородской областью.

Ранее "Царьград" сообщал о 22 украинских беспилотниках сбитых вечером 9 сентября над территорией нескольких российских регионов и акваторией Черного моря. Данные о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

