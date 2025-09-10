Введены ограничения в аэропорту Самары

В аэропорту Самары введены ограничение на прием и выпуск самолетов
В международном аэропорту Самара (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — пишет telegram-канал «Представитель Росавиации». Ограничения действуют в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов.

Ранее аналогичные временные ограничения были введены в аэропорту Геленджика и в ряде других городов. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей в условиях повышенного уровня угроз.

