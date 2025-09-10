В Польше нашли обломки ракеты

В Польше обнаружены семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты. Об этом сообщает РИА Новости (РИАН) со ссылкой на Министерство внутренних дел Польши.
«МВД Польши утверждает, что в стране найдены семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты», — сказано в сообщении. Оно опубликовано агентством РИАН. На месте падения сейчас работают экстренные службы страны.
Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября польские и союзные военные самолеты поднялись в воздух из-за сообщений о движении российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Глава Республики также добавил, что над Польшей были сбиты российские дроны.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не располагает доказательствами того, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Сам Туск сказал, что в Польшу влетело по меньшей мере 19 дронов. По его словам, они были запущены со стороны Белоруссии. По данным премьер-министра, было уничтожено три-четыре БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.