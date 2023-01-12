12 января 2023

«Коммерсант»: НАТО укрепляет восточный фланг танками для дополнительной поддержки Киева

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, снаряд, танкист, военная подготовка, танк, солдат, подготовка военных, подготовка солдат
НАТО усиливает союзников на востоке, что создает риски для России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс усиливает военную инфраструктуру и перевооружает страны, входящие в организацию. Дело касается, в первую очередь, стран, расположенных на востоке Европы, что создает дополнительные риски для России. Об этом рассказал директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова.

«Прибытие современных систем тяжелых вооружений в страны восточного фланга НАТО может стать дополнительным стимулом для того, чтобы передать Украине высвобождающиеся системы, в том числе советского производства — все, что там осталось. Там уже не так много осталось, но тем не менее», — рассказал Кортунов газете «Коммерсант».

Согласно его заявлению, страны Восточной Европы, которые получают современное оружие, передают устаревшую технику Киеву, что создает для России определенные риски. «Новые поставки приводят к усилению размещенных там группировок, и в ближайшей перспективе пересмотр такого курса НАТО маловероятен. И политически, и военно-технически это, конечно, существенно», — заключает Кортунов.

Ранее Кортунов заявил, что в вопросе поставок современных типов вооружений Украине Запад старается быть сдержанным. США, например, не позволят Киеву «зайти слишком далеко» с поставками ЗРК Patriot, рассказал директор РСМД. Кроме того, он посчитал, что НАТО не станет поддерживать Польшу в случае ее агрессии против Украины.

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Североатлантический альянс усиливает военную инфраструктуру и перевооружает страны, входящие в организацию. Дело касается, в первую очередь, стран, расположенных на востоке Европы, что создает дополнительные риски для России. Об этом рассказал директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова. «Прибытие современных систем тяжелых вооружений в страны восточного фланга НАТО может стать дополнительным стимулом для того, чтобы передать Украине высвобождающиеся системы, в том числе советского производства — все, что там осталось. Там уже не так много осталось, но тем не менее», — рассказал Кортунов газете «Коммерсант». Согласно его заявлению, страны Восточной Европы, которые получают современное оружие, передают устаревшую технику Киеву, что создает для России определенные риски. «Новые поставки приводят к усилению размещенных там группировок, и в ближайшей перспективе пересмотр такого курса НАТО маловероятен. И политически, и военно-технически это, конечно, существенно», — заключает Кортунов. Ранее Кортунов заявил, что в вопросе поставок современных типов вооружений Украине Запад старается быть сдержанным. США, например, не позволят Киеву «зайти слишком далеко» с поставками ЗРК Patriot, рассказал директор РСМД. Кроме того, он посчитал, что НАТО не станет поддерживать Польшу в случае ее агрессии против Украины.
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