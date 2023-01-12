«Коммерсант»: НАТО укрепляет восточный фланг танками для дополнительной поддержки Киева

13 января 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

НАТО усиливает союзников на востоке, что создает риски для России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс усиливает военную инфраструктуру и перевооружает страны, входящие в организацию. Дело касается, в первую очередь, стран, расположенных на востоке Европы, что создает дополнительные риски для России. Об этом рассказал директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова. «Прибытие современных систем тяжелых вооружений в страны восточного фланга НАТО может стать дополнительным стимулом для того, чтобы передать Украине высвобождающиеся системы, в том числе советского производства — все, что там осталось. Там уже не так много осталось, но тем не менее», — рассказал Кортунов газете « Коммерсант ». Согласно его заявлению, страны Восточной Европы, которые получают современное оружие, передают устаревшую технику Киеву, что создает для России определенные риски. «Новые поставки приводят к усилению размещенных там группировок, и в ближайшей перспективе пересмотр такого курса НАТО маловероятен. И политически, и военно-технически это, конечно, существенно», — заключает Кортунов. Ранее Кортунов заявил, что в вопросе поставок современных типов вооружений Украине Запад старается быть сдержанным. США, например, не позволят Киеву «зайти слишком далеко» с поставками ЗРК Patriot, рассказал директор РСМД. Кроме того, он посчитал, что НАТО не станет поддерживать Польшу в случае ее агрессии против Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Североатлантический альянс усиливает военную инфраструктуру и перевооружает страны, входящие в организацию. Дело касается, в первую очередь, стран, расположенных на востоке Европы, что создает дополнительные риски для России. Об этом рассказал директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова. «Прибытие современных систем тяжелых вооружений в страны восточного фланга НАТО может стать дополнительным стимулом для того, чтобы передать Украине высвобождающиеся системы, в том числе советского производства — все, что там осталось. Там уже не так много осталось, но тем не менее», — рассказал Кортунов газете «Коммерсант». Согласно его заявлению, страны Восточной Европы, которые получают современное оружие, передают устаревшую технику Киеву, что создает для России определенные риски. «Новые поставки приводят к усилению размещенных там группировок, и в ближайшей перспективе пересмотр такого курса НАТО маловероятен. И политически, и военно-технически это, конечно, существенно», — заключает Кортунов. Ранее Кортунов заявил, что в вопросе поставок современных типов вооружений Украине Запад старается быть сдержанным. США, например, не позволят Киеву «зайти слишком далеко» с поставками ЗРК Patriot, рассказал директор РСМД. Кроме того, он посчитал, что НАТО не станет поддерживать Польшу в случае ее агрессии против Украины.