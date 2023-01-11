Политолог Кортунов: НАТО не поможет Польше захватывать Украину

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Польша не будет вмешивать НАТО, если решит захватить Украину, считает политолог Фото:

НАТО не будет вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы помочь Польше захватить украинскую территорию. Об этом сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Такие прецеденты в истории НАТО бывали. Например, когда отдельная страна альянса принимала участие в каких-то операциях, но при этом сам блок не брал на себя ответственность за эти действия», — цитирует Кортунова Пятый канал. Он отметил, что если Польша примет такое решение, то будет действовать на свой страх и риск.

По его словам, НАТО бы вмешалось, если бы на Польшу напала Россия и Белоруссия. Эксперт считает, что если Польша решит захватить Украину, то она н е будет делать это от имени НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский лидер пообещал Украине танки Leopard. Пользователи Twitter предположили, что Дуда хочет вернуть Львов.

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НАТО не будет вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы помочь Польше захватить украинскую территорию. Об этом сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Такие прецеденты в истории НАТО бывали. Например, когда отдельная страна альянса принимала участие в каких-то операциях, но при этом сам блок не брал на себя ответственность за эти действия», — цитирует Кортунова Пятый канал. Он отметил, что если Польша примет такое решение, то будет действовать на свой страх и риск. По его словам, НАТО бы вмешалось, если бы на Польшу напала Россия и Белоруссия. Эксперт считает, что если Польша решит захватить Украину, то она н е будет делать это от имени НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский лидер пообещал Украине танки Leopard. Пользователи Twitter предположили, что Дуда хочет вернуть Львов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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