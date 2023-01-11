Политолог Кортунов: НАТО не поможет Польше захватывать Украину

11 января 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Польша не будет вмешивать НАТО, если решит захватить Украину, считает политолог Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО не будет вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы помочь Польше захватить украинскую территорию. Об этом сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Такие прецеденты в истории НАТО бывали. Например, когда отдельная страна альянса принимала участие в каких-то операциях, но при этом сам блок не брал на себя ответственность за эти действия», — цитирует Кортунова Пятый канал. Он отметил, что если Польша примет такое решение, то будет действовать на свой страх и риск. По его словам, НАТО бы вмешалось, если бы на Польшу напала Россия и Белоруссия. Эксперт считает, что если Польша решит захватить Украину, то она н е будет делать это от имени НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский лидер пообещал Украине танки Leopard. Пользователи Twitter предположили, что Дуда хочет вернуть Львов.

НАТО не будет вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы помочь Польше захватить украинскую территорию. Об этом сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Такие прецеденты в истории НАТО бывали. Например, когда отдельная страна альянса принимала участие в каких-то операциях, но при этом сам блок не брал на себя ответственность за эти действия», — цитирует Кортунова Пятый канал. Он отметил, что если Польша примет такое решение, то будет действовать на свой страх и риск. По его словам, НАТО бы вмешалось, если бы на Польшу напала Россия и Белоруссия. Эксперт считает, что если Польша решит захватить Украину, то она н е будет делать это от имени НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский лидер пообещал Украине танки Leopard. Пользователи Twitter предположили, что Дуда хочет вернуть Львов.