Политолог: США не позволят Киеву «зайти слишком далеко» с поставками ЗРК Patriot

05 января 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Андрей Кортунов: поставляя оружие Киеву, США не хотят переноса боевых действий вглубь РФ Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон поставляет зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине так, чтобы у РФ не было определенного преимущества, но при этом и Киев не смог одержать победу. Об этом заявил гендиректор совета по международным делам РФ Андрей Кортунов. «Определение объема и структуры военной поддержки Украины учитывает все факторы. То есть, как сохранить некий баланс, чтобы и Россия не победила, но и чтобы Украина не зашла слишком далеко, спровоцировав тем самым реакцию со стороны Кремля, которой американцы не хотят», — сообщали эксперт в беседе с ТАСС. Андрей Кортунов пояснил, что Соединенные Штаты не желают переноса боевых действий на территорию РФ. При этом он отметил, что поставки систем Patriot могут проводиться не в таких объемах, которых ожидает Киев. Есть многие другие факторы: у них может не хватать определенных видов вооружений, надо наладить производство. «Некоторые системы, такие, как Patriot, в них могут нуждаться на Тайване. Киев — не единственная сфера интересов. У Соединенных Штатов есть другие запросы и другие группировки. Это все приходится учитывать», — добавил Кортунов. Украину накачивают вооружением на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В декабре стало известно, что Соединенные Штаты отправят Киеву ЗРК Patriot. При этом исследовательская служба конгресса США предупреждала о проблемах, связанных с передачей этого вида вооружений. Кроме того, Франция пообещала впервые поставить Киеву разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон поставляет зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине так, чтобы у РФ не было определенного преимущества, но при этом и Киев не смог одержать победу. Об этом заявил гендиректор совета по международным делам РФ Андрей Кортунов. «Определение объема и структуры военной поддержки Украины учитывает все факторы. То есть, как сохранить некий баланс, чтобы и Россия не победила, но и чтобы Украина не зашла слишком далеко, спровоцировав тем самым реакцию со стороны Кремля, которой американцы не хотят», — сообщали эксперт в беседе с ТАСС. Андрей Кортунов пояснил, что Соединенные Штаты не желают переноса боевых действий на территорию РФ. При этом он отметил, что поставки систем Patriot могут проводиться не в таких объемах, которых ожидает Киев. Есть многие другие факторы: у них может не хватать определенных видов вооружений, надо наладить производство. «Некоторые системы, такие, как Patriot, в них могут нуждаться на Тайване. Киев — не единственная сфера интересов. У Соединенных Штатов есть другие запросы и другие группировки. Это все приходится учитывать», — добавил Кортунов. Украину накачивают вооружением на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В декабре стало известно, что Соединенные Штаты отправят Киеву ЗРК Patriot. При этом исследовательская служба конгресса США предупреждала о проблемах, связанных с передачей этого вида вооружений. Кроме того, Франция пообещала впервые поставить Киеву разработанные на Западе колесные танки AMX-10 RC.