Россиян начнут штрафовать за выброс мусора в унитаз

19 января 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Выкидывать в унитаз бытовые отходы могут запретить законом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россиянам хотят на законодательном уровне запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор (РЭО). «Все чаще канализация в жилых домах забивается тем мусором, который не предназначен для нее, — это ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое», — сообщают «Известия», со ссылкой на письмо РЭО в Минстрой. В документе уточняется, что к выявленным нарушителям будут применяться санкции. Так отметили, что сведения о засорах канализации не составит труда, так как их собирают диспетчерские службы водоканалов. Однако глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что исходя из этого неясно, как можно администрировать и контролировать исполнение такой нормы. «Законодательный запрет и установление санкций может быть эффективными лишь отчасти: в многоквартирных домах не всегда однозначно можно установить конкретного виновника засора канализации», — считает эксперт. Он допустил, что проблему с засорами вполне можно использовать как обоснование для повышения тарифов. Ранее стало известно, что водителям, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, грозит штраф до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Для водителей грузового транспорта предусмотрены повышенные штрафы, а за повторное нарушение транспортные средства могут конфисковать. До этого юристы предупредили россиян о штрафах за выброс мебели на помойку, так как вывоз крупногабаритного мусора уже включен в тариф на вывоз бытового мусора, уточняет лен Ассоциации юристов России Ольга Митева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам хотят на законодательном уровне запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор (РЭО). «Все чаще канализация в жилых домах забивается тем мусором, который не предназначен для нее, — это ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое», — сообщают «Известия», со ссылкой на письмо РЭО в Минстрой. В документе уточняется, что к выявленным нарушителям будут применяться санкции. Так отметили, что сведения о засорах канализации не составит труда, так как их собирают диспетчерские службы водоканалов. Однако глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что исходя из этого неясно, как можно администрировать и контролировать исполнение такой нормы. «Законодательный запрет и установление санкций может быть эффективными лишь отчасти: в многоквартирных домах не всегда однозначно можно установить конкретного виновника засора канализации», — считает эксперт. Он допустил, что проблему с засорами вполне можно использовать как обоснование для повышения тарифов. Ранее стало известно, что водителям, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, грозит штраф до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Для водителей грузового транспорта предусмотрены повышенные штрафы, а за повторное нарушение транспортные средства могут конфисковать. До этого юристы предупредили россиян о штрафах за выброс мебели на помойку, так как вывоз крупногабаритного мусора уже включен в тариф на вывоз бытового мусора, уточняет лен Ассоциации юристов России Ольга Митева.