Украина станет полигоном для испытания новейших танков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Слабы местом обороны Украины является ПВО, сказал украинский лидер Владимир Зеленский. Российская армия в ближайшее время сможет взять бахмут в Котел, считает военкор. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 января.
- Российская армия в ближайшее время окружит Бахмут (Артемовск) в ДНР, сказал URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. Военные РФ уничтожили 80 украинских солдат и технику в ДНР, передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ;
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал слабым местом в обороне системы противовоздушной обороны (ПВО). Украина получит британские высокоточные ракеты Brimstone, которые используют для поражения движущихся целей;
- Убийство дипломата Дениса Киреева, участвовавшего в феврале в переговорах между Киевом и Москвой, было ошибкой, заявили в Офисе украинского президента. Его подозревали в шпионаже;
- ВСУ обстреляли несколько сел Белгородской области. ЧВК «Вагнер» почти полностью ликвидировали бригаду ВСУ, которая входила в ноябре в Херсон после отвода российской армии на другой берег Днепра;
- Украина станет местом для испытания новейших танков, так как ландшафт удобен для столкновения крупной бронетехники, сообщило издание Asia Times. Киев пообещал Западу использовать танки для защиты территории, а не для нападения на Россию;
- Конфликт на Украине завершится переговорами, считает президент Польша Анджей Дуда. По его словам, стороны пока не готовы к этому.
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