Армия РФ скоро окружит Бахмут, Зеленский назвал ПВО слабостью Украины: главное к вечеру 19 января

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, т-72, танк
Украина станет полигоном для испытания новейших танков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слабы местом обороны Украины является ПВО, сказал украинский лидер Владимир Зеленский. Российская армия в ближайшее время сможет взять бахмут в Котел, считает военкор. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 января.

  • Российская армия в ближайшее время окружит Бахмут (Артемовск) в ДНР, сказал URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. Военные РФ уничтожили 80 украинских солдат и технику в ДНР, передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ;
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал слабым местом в обороне системы противовоздушной обороны (ПВО). Украина получит британские высокоточные ракеты Brimstone, которые используют для поражения движущихся целей;
  • Убийство дипломата Дениса Киреева, участвовавшего в феврале в переговорах между Киевом и Москвой, было ошибкой, заявили в Офисе украинского президента. Его подозревали в шпионаже;
  • ВСУ обстреляли несколько сел Белгородской области. ЧВК «Вагнер» почти полностью ликвидировали бригаду ВСУ, которая входила в ноябре в Херсон после отвода российской армии на другой берег Днепра;
  • Украина станет местом для испытания новейших танков, так как ландшафт удобен для столкновения крупной бронетехники, сообщило издание Asia Times. Киев пообещал Западу использовать танки для защиты территории, а не для нападения на Россию;
  • Конфликт на Украине завершится переговорами, считает президент Польша Анджей Дуда. По его словам, стороны пока не готовы к этому.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Слабы местом обороны Украины является ПВО, сказал украинский лидер Владимир Зеленский. Российская армия в ближайшее время сможет взять бахмут в Котел, считает военкор. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...