Главы МИД и Минобороны Украины дали обещание Западу по использованию оружия

Украина будет использовать предоставленные Западом танки только с целью защиты. Об этом говорится в совместном обращении украинского министра обороны Алексея Резникова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
«Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах», — сообщает военное украинское ведомство в своем telegram-канале. Тем самым они обещают, что не будут нападать на российские территории, однако только на те, которые признаны международным сообществом.
Украина наносит удары по приграничным со своей страной российским территориям после начала спецоперации РФ 24 февраля. 19 января ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области, а также Брянской области, но в последнем случае российские ПВО смогли отразить атаки.
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Украина будет использовать предоставленные Западом танки только с целью защиты. Об этом говорится в совместном обращении украинского министра обороны Алексея Резникова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. «Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах», — сообщает военное украинское ведомство в своем telegram-канале. Тем самым они обещают, что не будут нападать на российские территории, однако только на те, которые признаны международным сообществом. Украина наносит удары по приграничным со своей страной российским территориям после начала спецоперации РФ 24 февраля. 19 января ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области, а также Брянской области, но в последнем случае российские ПВО смогли отразить атаки.