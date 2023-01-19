Офис Зеленского признал убийство дипломата Киреева ошибкой спецслужб Украины

19 января 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

В Офисе Владимира Зеленского признали ошибку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Убийство члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева было ошибкой украинских спецслужб. Об этом сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Это были первые дни боевых действий. Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — сказал Подоляк в интервью издателю Ekspress Grupp Хансу Луйку. По его словам, Киреев не являлся российским агентом, но относился к Главному управлению разведки Украины. Ранее СМИ сообщили, что Киреева ликвидировала СБУ из-за подозрения в шпионаже на Россию. О его гибели стало известно еще в марте. Дипломат участвовал в переговорах российской и украинской делегаций в феврале прошлого года.

Убийство члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева было ошибкой украинских спецслужб. Об этом сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Это были первые дни боевых действий. Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — сказал Подоляк в интервью издателю Ekspress Grupp Хансу Луйку. По его словам, Киреев не являлся российским агентом, но относился к Главному управлению разведки Украины. Ранее СМИ сообщили, что Киреева ликвидировала СБУ из-за подозрения в шпионаже на Россию. О его гибели стало известно еще в марте. Дипломат участвовал в переговорах российской и украинской делегаций в феврале прошлого года.