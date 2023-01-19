Bloomberg: США отказались снижать потолок цен на российскую нефть

19 января 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

США выступили против снижения потолка цен, сообщило издание Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, ранее принятого Евросоюзом и странами G7. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источники. «Администрация [президента США Джо] Байдена склонна выступать против любых шагов по снижению предельной цены на экспорт российской сырой нефти», — пишет издание , ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. Как пояснил собеседник издания, таким образом Соединенные Штаты выступили против инициативы Польши и Эстонии о снижении предельной цены на нефть из России с целью снизить доходы Москвы. Потолок цен на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель был введен в действие странами G7 и Евросоюзом 5 декабря. Ряд стран, включая Польшу и Эстонию, выступал за ужесточение ограничительной меры. Свое разочарование установленным потолком цен выражал и президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не будут продавать нефть странам, придерживающимся ограничения цен на российское топливо. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна продает свою нефть по тем же ценам, что и до ограничительной меры Запада, сообщает «Федеральное агентство новостей».

США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, ранее принятого Евросоюзом и странами G7. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источники. «Администрация [президента США Джо] Байдена склонна выступать против любых шагов по снижению предельной цены на экспорт российской сырой нефти», — пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. Как пояснил собеседник издания, таким образом Соединенные Штаты выступили против инициативы Польши и Эстонии о снижении предельной цены на нефть из России с целью снизить доходы Москвы. Потолок цен на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель был введен в действие странами G7 и Евросоюзом 5 декабря. Ряд стран, включая Польшу и Эстонию, выступал за ужесточение ограничительной меры. Свое разочарование установленным потолком цен выражал и президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не будут продавать нефть странам, придерживающимся ограничения цен на российское топливо. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна продает свою нефть по тем же ценам, что и до ограничительной меры Запада, сообщает «Федеральное агентство новостей».