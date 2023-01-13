Премьер Эстонии призвала снизить потолок цен на российскую нефть

13 января 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Российская нефть должна стоить еще меньше, считает Кая Каллас Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Странам Евросоюза и G7 следует снизить ранее принятый потолок цен в отношении российской нефти. С таким призывом к западным лидерам выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии. «Ключевым вопросом является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее», — заявила Каллас. Ее слова передает издание Postimees. По мнению премьер-министра Эстонии, ужесточение ограничительной меры в отношении российского топлива должно рассматриваться странами в ближайшее время. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Одной из антироссийских санкционных мер Запада стало введение потолка цен на нефть из России. Он вступил в силу 5 декабря. Россия, в свою очередь, выступила против продажи нефти странам, поддержавшим потолок цен, сообщает «Национальная служба новостей».

Странам Евросоюза и G7 следует снизить ранее принятый потолок цен в отношении российской нефти. С таким призывом к западным лидерам выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии. «Ключевым вопросом является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее», — заявила Каллас. Ее слова передает издание Postimees. По мнению премьер-министра Эстонии, ужесточение ограничительной меры в отношении российского топлива должно рассматриваться странами в ближайшее время. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Одной из антироссийских санкционных мер Запада стало введение потолка цен на нефть из России. Он вступил в силу 5 декабря. Россия, в свою очередь, выступила против продажи нефти странам, поддержавшим потолок цен, сообщает «Национальная служба новостей».