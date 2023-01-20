В Госдуме рассказали о «козыре» США против России

В Госдуме считают, что заявления США на тему Крыма призваны проверить реакцию России

20 января 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

В связи с успехами РФ в ходе СВО, возрастает интенсивность заявлений США об ударах по Крыму Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления США о том, что они помогут Украине «вернуть» Крым нужны, чтобы проверить реакцию РФ. Это является их «идеологическим козырем». Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. «Тема „возвращения“ Крыма — это идеологический козырь. Им [США] для себя нужно понять, насколько далеко можно зайти и где Россия видит черту, после которой даст очень жесткую реакцию противнику», — сказал Дмитрий Белик. Его слова приводит ТАСС. Он также отмечает, что интенсивность агрессивных заявлений как Вашингтона, так и Киева возрастает пропорционально успехам РФ в ходе спецоперации. Также он отметил последние успехи российской армии в ходе конфликта, в частности — взятие Соледара. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В США уже заявляли, что будут поддерживать Киев, в том числе и по вопросу захвата Крыма. Вашингтон планирует рискнуть эскалацией конфликта, чтобы помочь Украине, заявили в Пентагоне. США планируют тем самым послать сообщение РФ, передает «Национальная служба новостей». Россия достигает в настоящее время успехов на Украине, в отличие от ВСУ, пишут «Дни.ру».

Заявления США о том, что они помогут Украине «вернуть» Крым нужны, чтобы проверить реакцию РФ. Это является их «идеологическим козырем». Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. «Тема „возвращения“ Крыма — это идеологический козырь. Им [США] для себя нужно понять, насколько далеко можно зайти и где Россия видит черту, после которой даст очень жесткую реакцию противнику», — сказал Дмитрий Белик. Его слова приводит ТАСС. Он также отмечает, что интенсивность агрессивных заявлений как Вашингтона, так и Киева возрастает пропорционально успехам РФ в ходе спецоперации. Также он отметил последние успехи российской армии в ходе конфликта, в частности — взятие Соледара. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В США уже заявляли, что будут поддерживать Киев, в том числе и по вопросу захвата Крыма. Вашингтон планирует рискнуть эскалацией конфликта, чтобы помочь Украине, заявили в Пентагоне. США планируют тем самым послать сообщение РФ, передает «Национальная служба новостей». Россия достигает в настоящее время успехов на Украине, в отличие от ВСУ, пишут «Дни.ру».