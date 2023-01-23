Путин обозначил одну из главных задач РФ в международной политике

23 января 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался о важности сотрудничества с членами ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основной задачей России в международной политике является взаимодействие с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развитие интеграционного сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств — членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», — сообщается в послании Путина к членам союза. Заявление опубликовано на сайте президента РФ . По его словам, залогом успеха является укрепление культурной и социальной общности народов, понимание исторической судьбы. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Кыргызстан. С 1 января Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Основной задачей России в международной политике является взаимодействие с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развитие интеграционного сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств — членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», — сообщается в послании Путина к членам союза. Заявление опубликовано на сайте президента РФ. По его словам, залогом успеха является укрепление культурной и социальной общности народов, понимание исторической судьбы. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Кыргызстан. С 1 января Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.