Путин обозначил одну из главных задач РФ в международной политике

Основной задачей России в международной политике является взаимодействие с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развитие интеграционного сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств — членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», — сообщается в послании Путина к членам союза. Заявление опубликовано на сайте президента РФ. По его словам, залогом успеха является укрепление культурной и социальной общности народов, понимание исторической судьбы.
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Кыргызстан. С 1 января Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.
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Основной задачей России в международной политике является взаимодействие с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развитие интеграционного сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств — членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», — сообщается в послании Путина к членам союза. Заявление опубликовано на сайте президента РФ. По его словам, залогом успеха является укрепление культурной и социальной общности народов, понимание исторической судьбы. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Кыргызстан. С 1 января Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.