25 января 2023

В РФ создадут мегакомплекс по выпуску деталей для самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты пассажирская авиация. , аэропорт, пилот, самолет, подготовка к полету, авиадвигатель
ОДК развернет производство деталей для самолетных и вертолетных двигателей Фото:
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Госкорпорация «Ростех» планирует построить в Москве промышленный комплекс по производству деталей для авиадвигателей. На одной площадке планируется объединить производства двух компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.

«В четырех корпусах ОДК развернет производство деталей для авиадвигателей ПД-14, ПД-8. Также будут производиться детали для вертолетных двигателей ВК-650В, ВК-1600В. Проект находится на завершающей стадии утверждения», — сообщил источник «Известиям».

В «Ростехе» и пресс-службе ОДК отметили, что стране «нужны свои крылья» после ухода Boeing и Airbus. «Только по пассажирским самолетам план поставок составляет около 500 бортов до 2030 года. Новый промышленный мегакомплекс в Москве поможет справиться с задачей, поставленной государством», — отметили в госкорпорации. Комплекс станет одним из крупнейших предприятий Москвы и обеспечит более 13 тысяч рабочих мест.

В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В итоге авиакомпания «Россия» перевела все 125 воздушных судов в юрисдикцию РФ. Вместе с этим, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что «Аэрофлот» в течение трех лет получит более 60 самолетов отечественного производства.

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Госкорпорация «Ростех» планирует построить в Москве промышленный комплекс по производству деталей для авиадвигателей. На одной площадке планируется объединить производства двух компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева. «В четырех корпусах ОДК развернет производство деталей для авиадвигателей ПД-14, ПД-8. Также будут производиться детали для вертолетных двигателей ВК-650В, ВК-1600В. Проект находится на завершающей стадии утверждения», — сообщил источник «Известиям». В «Ростехе» и пресс-службе ОДК отметили, что стране «нужны свои крылья» после ухода Boeing и Airbus. «Только по пассажирским самолетам план поставок составляет около 500 бортов до 2030 года. Новый промышленный мегакомплекс в Москве поможет справиться с задачей, поставленной государством», — отметили в госкорпорации. Комплекс станет одним из крупнейших предприятий Москвы и обеспечит более 13 тысяч рабочих мест. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В итоге авиакомпания «Россия» перевела все 125 воздушных судов в юрисдикцию РФ. Вместе с этим, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что «Аэрофлот» в течение трех лет получит более 60 самолетов отечественного производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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