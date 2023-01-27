Советник Пушилина: ВСУ перебрасывают в Угледар свои силы из Бахмута

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Вооруженные силы РФ практически зачистили окраины Угледара, заявил Игорь Кимаковский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивают свои силы в Угледар (город в Донецкой области) из Бахмута (Артемовск). Об этом заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Для них [украинских войск] потеря Угледара — это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение. <…> ВСУ стягивают к Угледару силы из-под Артемовска», — заявил Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. Советник подчеркнул, что переброска украинских подразделений дает возможность российской армии занять новое оперативное пространство. Также Вооруженные силы РФ практически зачистили окраины Угледара.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на юге Угледара армия РФ проводит зачистку дачных районов. Гагин заявил, что битва серьезная.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, пояснил президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивают свои силы в Угледар (город в Донецкой области) из Бахмута (Артемовск). Об этом заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Для них [украинских войск] потеря Угледара — это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение. <…> ВСУ стягивают к Угледару силы из-под Артемовска», — заявил Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. Советник подчеркнул, что переброска украинских подразделений дает возможность российской армии занять новое оперативное пространство. Также Вооруженные силы РФ практически зачистили окраины Угледара. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на юге Угледара армия РФ проводит зачистку дачных районов. Гагин заявил, что битва серьезная. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, пояснил президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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