Правительство предложило увеличить ипотечные каникулы для семей

Правительство России предложило увеличить срок ипотечных каникул для семей, в которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Мера направлена на снижение финансовой нагрузки на родителей и является частью государственной политики по поддержке семей с детьми.
Согласно предложенному законопроекту, срок ипотечных каникул предлагается увеличить до 18 месяцев. В течение этого периода заемщик может временно приостановить выплаты по основному долгу. При этом проценты по кредиту будут начисляться только с 7-го по 18-й месяц каникул, что позволит семьям существенно снизить ежемесячные выплаты на начальном этапе ухода за ребенком.
Проценты, начисленные за период с 7 по 18 месяц, заемщик сможет выплатить после завершения действия основного ипотечного договора. Погашение будет происходить равными частями с той же периодичностью, что и ранее. На сегодняшний день право на ипотечные каникулы предоставляется сроком на 6 месяцев, если доход семьи снизился более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячных поступлений.
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