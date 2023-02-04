В Крыму заявили о тайном значении полуострова для России

Глава комитета по законодательству Крыма Трофимов: полуостров имеет сакральное значение для России

Россия будет сурово отвечать на попытку захвата Крыма, заявил Сергей Трофимов Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Крым для России имеет сакральное значение. РФ жестко ответит на любую попытку захвата полуострова. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского госсовета Сергей Трофимов.

«Крым имеет для России сакральное значение», — отметил Сергей Трофимов. Его слова приводят РИА Новости. Таким образом он отреагировал на подготовку Украины к тому, чтобы «отбить» полуостров у России. Трофимов подчеркнул, что любая попытка Киева к наступлению приведет к военному ответу со стороны РФ, от которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут оправиться.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Крым надежно защищен и его безопасность хорошо обеспечена. Также безопасность полуострова подтвердил и сенатор РФ от республики Крым Сергей Цеков.

Крым вошел в состав РФ 16 марта 2014 года, в результате референдума. Президент Украины Владимир Зеленский не раз изъявлял желание «вернуть Крым».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.