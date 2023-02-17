Спецслужбы узнали проблему ВСУ на Запорожском направлении

РИА Новости: ВСУ на Запорожском направлении готовы оставить фронт из-за потери боевого духа

17 февраля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Украинские военные на грани срыва, рассказал представитель спецслужб Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оставить один из участков фронта на Запорожском направлении из-за подавленного морального состояния. Об этом РИА Новости сообщил представитель спецслужб. «В рядах украинских военнослужащих растет недовольство командованием и снабжением. Они собирают продукты и медикаменты у жителей. В такой ситуации всерьез обсуждается вопрос об оставлении позиций на одном из участков на Запорожском направлении», — сказал собеседник агентства.



Уточняется, что сведения получены от местного населения и от агентов в подразделениях ВСУ. Поступает информация о гибели раненых украинских военнослужащих из-за несвоевременной медицинской помощи. Ранее сообщалось, что украинские авиационные подразделения потеряли почти всех опытных пилотов. Осталась лишь молодежь, которая не может эффективно воевать. Об этом заявлял командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец».

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оставить один из участков фронта на Запорожском направлении из-за подавленного морального состояния. Об этом РИА Новости сообщил представитель спецслужб. «В рядах украинских военнослужащих растет недовольство командованием и снабжением. Они собирают продукты и медикаменты у жителей. В такой ситуации всерьез обсуждается вопрос об оставлении позиций на одном из участков на Запорожском направлении», — сказал собеседник агентства. Уточняется, что сведения получены от местного населения и от агентов в подразделениях ВСУ. Поступает информация о гибели раненых украинских военнослужащих из-за несвоевременной медицинской помощи. Ранее сообщалось, что украинские авиационные подразделения потеряли почти всех опытных пилотов. Осталась лишь молодежь, которая не может эффективно воевать. Об этом заявлял командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец».