Пригожин дал обещание по поводу вторжения на Украину

Пригожин пообещал не вторгаться на Украину

17 февраля 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» сражаются на территории России, заявил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал не вторгаться на Украину и отметил, что армия РФ воюет на своей территории. Так он ответил на вопрос об основной цели ЧВК в спецоперации. «По результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября 2022 года, „О принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ“, мы воюем на территории России. Вторгаться на территории Украины у нас планов нет», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба . Бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в спецоперации и помогают освободить Донбасс. Они воюют в Соледаре и Бахмуте. Пригожин считает, что Бахмут окружат в марте—апреле, передает «Федеральное агентство новостей». Также ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Красную гору, сообщает Nation News.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал не вторгаться на Украину и отметил, что армия РФ воюет на своей территории. Так он ответил на вопрос об основной цели ЧВК в спецоперации. «По результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября 2022 года, „О принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ“, мы воюем на территории России. Вторгаться на территории Украины у нас планов нет», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба. Бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в спецоперации и помогают освободить Донбасс. Они воюют в Соледаре и Бахмуте. Пригожин считает, что Бахмут окружат в марте—апреле, передает «Федеральное агентство новостей». Также ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Красную гору, сообщает Nation News.