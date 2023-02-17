Пригожин дал обещание по поводу вторжения на Украину

Пригожин пообещал не вторгаться на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
ЧВК «Вагнер» сражаются на территории России, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал не вторгаться на Украину и отметил, что армия РФ воюет на своей территории. Так он ответил на вопрос об основной цели ЧВК в спецоперации.

«По результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября 2022 года, „О принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ“, мы воюем на территории России. Вторгаться на территории Украины у нас планов нет», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.

Бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в спецоперации и помогают освободить Донбасс. Они воюют в Соледаре и Бахмуте. Пригожин считает, что Бахмут окружат в марте—апреле, передает «Федеральное агентство новостей». Также ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Красную гору, сообщает Nation News.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал не вторгаться на Украину и отметил, что армия РФ воюет на своей территории. Так он ответил на вопрос об основной цели ЧВК в спецоперации. «По результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября 2022 года, „О принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ“, мы воюем на территории России. Вторгаться на территории Украины у нас планов нет», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба. Бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в спецоперации и помогают освободить Донбасс. Они воюют в Соледаре и Бахмуте. Пригожин считает, что Бахмут окружат в марте—апреле, передает «Федеральное агентство новостей». Также ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Красную гору, сообщает Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...