Зеленский ввел новые санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.
«Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести боевые действия <…>. Подписал три указа по реализации решений СНБО», — написал Зеленский в Telegram. По его словам, ограничения затронут представителей сферы спорта и «тех, кто помогает держать структуры наемников в России».
Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли топ-менеджеры российской госкорпорации «Росатом». Украинский президент также остался недоволен десятым пакетом санкций, который страны Евросоюза ввели 25 февраля.
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