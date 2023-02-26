Зеленский ввел новые санкции против россиян

26 февраля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Зеленский ввел санкции против российских представителей сферы спорта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении. «Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести боевые действия <…>. Подписал три указа по реализации решений СНБО», — написал Зеленский в Telegram. По его словам, ограничения затронут представителей сферы спорта и «тех, кто помогает держать структуры наемников в России». Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли топ-менеджеры российской госкорпорации «Росатом». Украинский президент также остался недоволен десятым пакетом санкций, который страны Евросоюза ввели 25 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении. «Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести боевые действия <…>. Подписал три указа по реализации решений СНБО», — написал Зеленский в Telegram. По его словам, ограничения затронут представителей сферы спорта и «тех, кто помогает держать структуры наемников в России». Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли топ-менеджеры российской госкорпорации «Росатом». Украинский президент также остался недоволен десятым пакетом санкций, который страны Евросоюза ввели 25 февраля.