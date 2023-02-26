Зеленский ввел новые санкции против россиян

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Зеленский ввел санкции против российских представителей сферы спорта Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

«Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести боевые действия <…>. Подписал три указа по реализации решений СНБО», — написал Зеленский в Telegram. По его словам, ограничения затронут представителей сферы спорта и «тех, кто помогает держать структуры наемников в России».

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли топ-менеджеры российской госкорпорации «Росатом». Украинский президент также остался недоволен десятым пакетом санкций, который страны Евросоюза ввели 25 февраля.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении. «Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести боевые действия <…>. Подписал три указа по реализации решений СНБО», — написал Зеленский в Telegram. По его словам, ограничения затронут представителей сферы спорта и «тех, кто помогает держать структуры наемников в России». Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли топ-менеджеры российской госкорпорации «Росатом». Украинский президент также остался недоволен десятым пакетом санкций, который страны Евросоюза ввели 25 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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