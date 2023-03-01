Кимаковский заявил об огромных потерях ВСУ под Бахмутом

Украина потеряла до 70% военных из подготовленных подразделений в битве за Бахмут (Артемовск). Об этом заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Они уже потеряли до 70% [личного состава из подготовленных подразделений] и вывели их на доукомплектование», — рассказал Игорь Кимаковский в эфире Первого канала, комментируя ситуацию в Бахмуте. Он также отметил, что армия Украины оставила там несколько тысяч военных «просто на убой».
Сейчас самые активные боевые действия в ходе спецоперации идут на бахмутском направлении. Сражение за город началось в августе 2022 года и продолжается до сих пор. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» и подразделения ВДВ России вошли в город с южного направления. После этого в городе начались уличные бои. 27 февраля Кимаковский отметил, что бои за город идут практически в центре Бахмута, сообщает RT.
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