Кимаковский заявил об огромных потерях ВСУ под Бахмутом

Кимаковский: потери профессиональных солдат ВСУ под Бахмутом составляют 70%
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ несут большие потери под Бахмутом, заявил Игорь Кимаковский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина потеряла до 70% военных из подготовленных подразделений в битве за Бахмут (Артемовск). Об этом заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Они уже потеряли до 70% [личного состава из подготовленных подразделений] и вывели их на доукомплектование», — рассказал Игорь Кимаковский в эфире Первого канала, комментируя ситуацию в Бахмуте. Он также отметил, что армия Украины оставила там несколько тысяч военных «просто на убой».

Сейчас самые активные боевые действия в ходе спецоперации идут на бахмутском направлении. Сражение за город началось в августе 2022 года и продолжается до сих пор. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» и подразделения ВДВ России вошли в город с южного направления. После этого в городе начались уличные бои. 27 февраля Кимаковский отметил, что бои за город идут практически в центре Бахмута, сообщает RT.

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Украина потеряла до 70% военных из подготовленных подразделений в битве за Бахмут (Артемовск). Об этом заявил врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Они уже потеряли до 70% [личного состава из подготовленных подразделений] и вывели их на доукомплектование», — рассказал Игорь Кимаковский в эфире Первого канала, комментируя ситуацию в Бахмуте. Он также отметил, что армия Украины оставила там несколько тысяч военных «просто на убой». Сейчас самые активные боевые действия в ходе спецоперации идут на бахмутском направлении. Сражение за город началось в августе 2022 года и продолжается до сих пор. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» и подразделения ВДВ России вошли в город с южного направления. После этого в городе начались уличные бои. 27 февраля Кимаковский отметил, что бои за город идут практически в центре Бахмута, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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