Сенатор Климов раскрыл причины визита Шольца в США

Сенатор Климов: США предложили Германии ключевую роль в конфликте на Украине
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден принял у себя канцлера Германии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германии предложили занять ключевую роль союзника Украины в их конфликте с Россией, поэтому президент США Джо Байден принял в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Почему канцлер ФРГ [Олаф Шольц] залетел всего на несколько часов из Берлина в Вашингтон к президенту США [Джо Байдену], да еще практически один? Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее жертвы», — написал Климов в telegram-канале.

По его словам, если Германия захочет отказаться, то США не позволят это сделать. Либо Запад может найти замену на эту роль, высказался сенатор.

Германия и США помогают Киеву в связи со спецоперацией на Украине, ВСУ получают оружие от западных стран. Ранее в Белом доме рассказали, что Шольц встретился с Байденом в Вашингтоне. Лидеры стран поговорили о военной поддержке и гуманитарной помощи Украине, а также выразили готовность и дальше вводить антироссийские ограничения.

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Германии предложили занять ключевую роль союзника Украины в их конфликте с Россией, поэтому президент США Джо Байден принял в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Почему канцлер ФРГ [Олаф Шольц] залетел всего на несколько часов из Берлина в Вашингтон к президенту США [Джо Байдену], да еще практически один? Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее жертвы», — написал Климов в telegram-канале. По его словам, если Германия захочет отказаться, то США не позволят это сделать. Либо Запад может найти замену на эту роль, высказался сенатор. Германия и США помогают Киеву в связи со спецоперацией на Украине, ВСУ получают оружие от западных стран. Ранее в Белом доме рассказали, что Шольц встретился с Байденом в Вашингтоне. Лидеры стран поговорили о военной поддержке и гуманитарной помощи Украине, а также выразили готовность и дальше вводить антироссийские ограничения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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