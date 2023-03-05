Сенатор Климов раскрыл причины визита Шольца в США

Сенатор Климов: США предложили Германии ключевую роль в конфликте на Украине

05 марта 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Джо Байден принял у себя канцлера Германии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германии предложили занять ключевую роль союзника Украины в их конфликте с Россией, поэтому президент США Джо Байден принял в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Почему канцлер ФРГ [Олаф Шольц] залетел всего на несколько часов из Берлина в Вашингтон к президенту США [Джо Байдену], да еще практически один? Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее жертвы», — написал Климов в telegram-канале . По его словам, если Германия захочет отказаться, то США не позволят это сделать. Либо Запад может найти замену на эту роль, высказался сенатор. Германия и США помогают Киеву в связи со спецоперацией на Украине, ВСУ получают оружие от западных стран. Ранее в Белом доме рассказали, что Шольц встретился с Байденом в Вашингтоне. Лидеры стран поговорили о военной поддержке и гуманитарной помощи Украине, а также выразили готовность и дальше вводить антироссийские ограничения.

Германии предложили занять ключевую роль союзника Украины в их конфликте с Россией, поэтому президент США Джо Байден принял в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Почему канцлер ФРГ [Олаф Шольц] залетел всего на несколько часов из Берлина в Вашингтон к президенту США [Джо Байдену], да еще практически один? Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее жертвы», — написал Климов в telegram-канале. По его словам, если Германия захочет отказаться, то США не позволят это сделать. Либо Запад может найти замену на эту роль, высказался сенатор. Германия и США помогают Киеву в связи со спецоперацией на Украине, ВСУ получают оружие от западных стран. Ранее в Белом доме рассказали, что Шольц встретился с Байденом в Вашингтоне. Лидеры стран поговорили о военной поддержке и гуманитарной помощи Украине, а также выразили готовность и дальше вводить антироссийские ограничения.