Песков обвинил Запад в «чудовищном преступлении» из-за «Северных потоков»

Россию не допускают до расследования теракта на «Северных потоках», что является чудовищным преступлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это все не просто странно, это пахнет чудовищным преступлением», — заявил Дмитрий Песков о том, что Запад мешает российской стороне расследовать диверсии на «Северных потоках», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Россию до сих пор не допускают до следствия.
Также представитель Кремля призвал страны-акционеры «Северных потоков» и ООН требовать срочного «прозрачного» расследования. В нем должны участвовать все, кто способен добраться до истины, резюмировал Песков.
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