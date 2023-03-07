07 марта 2023

Песков обвинил Запад в «чудовищном преступлении» из-за «Северных потоков»

Песков: отсутствие расследования теракта на «Северных потоках» — чудовищное преступление Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков призвал акционеров «Северных потоков» настаивать на расследовании Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Россию не допускают до расследования теракта на «Северных потоках», что является чудовищным преступлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это все не просто странно, это пахнет чудовищным преступлением», — заявил Дмитрий Песков о том, что Запад мешает российской стороне расследовать диверсии на «Северных потоках», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Россию до сих пор не допускают до следствия.

Также представитель Кремля призвал страны-акционеры «Северных потоков» и ООН требовать срочного «прозрачного» расследования. В нем должны участвовать все, кто способен добраться до истины, резюмировал Песков.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Россию не допускают до расследования теракта на «Северных потоках», что является чудовищным преступлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это все не просто странно, это пахнет чудовищным преступлением», — заявил Дмитрий Песков о том, что Запад мешает российской стороне расследовать диверсии на «Северных потоках», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Россию до сих пор не допускают до следствия. Также представитель Кремля призвал страны-акционеры «Северных потоков» и ООН требовать срочного «прозрачного» расследования. В нем должны участвовать все, кто способен добраться до истины, резюмировал Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...