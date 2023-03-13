В Совбезе не верят в причастность украинских террористов к подрыву «Северных потоков»

13 марта 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

У Украины не было причин взрывать «Северные потоки», заявил Николай Патрушев Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» У Украины не было весомых причин для совершения подрыва «Северных потоков». Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Совершение подрыва „Северных потоков“ Украине ни к чему», — передает слова Патрушева издание «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что от уничтожения газопроводов Украина ничего не приобретает и не теряет. Сам акт диверсии может негативно сказаться на оказании помощи украинской власти со стороны Германии, заключил Патрушев. Диверсии на «Северных потоках» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Газовый оператор Nord Stream AG зафиксировал утечку газа на обеих нитках газопровода. Проверка показала, что было совершено четыре взрыва.

У Украины не было весомых причин для совершения подрыва «Северных потоков». Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Совершение подрыва „Северных потоков“ Украине ни к чему», — передает слова Патрушева издание «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что от уничтожения газопроводов Украина ничего не приобретает и не теряет. Сам акт диверсии может негативно сказаться на оказании помощи украинской власти со стороны Германии, заключил Патрушев. Диверсии на «Северных потоках» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Газовый оператор Nord Stream AG зафиксировал утечку газа на обеих нитках газопровода. Проверка показала, что было совершено четыре взрыва.