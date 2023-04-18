Свердловскому пиарщику грозит колония из-за слов об убийстве Татарского

Силовики готовятся возбудить дело об оправдании терроризма в отношении пиарщика Ширшикова

18 апреля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Силовики приехали к Ширшикову утром 18 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский В отношении задержанного свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова могут возбудить дело по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) после слов активиста о теракте, в котором погиб политолог Владлен Татарский. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Ширшикову грозит статья об оправдании терроризма. Причина — пост об убийстве Татарского», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что наказание по статье предполагает до семи лет лишения свободы. Подозрения в оправдании терроризма возникли после того, как он в начале апреля разместил в соцсетях пост, в котором оскорбил погибшего Татарского. Он упомянул, что не сожалеет о произошедшем теракте. Официальных комментариев от силовых структур на момент публикации не поступало. Дозвониться до Ширшикова URA.RU не удалось. Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля в кафе, где проходил его творческий вечер. Туда пришла девушка и подарила политологу статуэтку. Это оказалось взрывное устройство, которое сработало рядом с Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова. Утром 18 апреля к Ширшикову, разместившему в соцсетях реакцию на событие, пришли силовики.

В отношении задержанного свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова могут возбудить дело по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) после слов активиста о теракте, в котором погиб политолог Владлен Татарский. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Ширшикову грозит статья об оправдании терроризма. Причина — пост об убийстве Татарского», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что наказание по статье предполагает до семи лет лишения свободы. Подозрения в оправдании терроризма возникли после того, как он в начале апреля разместил в соцсетях пост, в котором оскорбил погибшего Татарского. Он упомянул, что не сожалеет о произошедшем теракте. Официальных комментариев от силовых структур на момент публикации не поступало. Дозвониться до Ширшикова URA.RU не удалось. Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля в кафе, где проходил его творческий вечер. Туда пришла девушка и подарила политологу статуэтку. Это оказалось взрывное устройство, которое сработало рядом с Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова. Утром 18 апреля к Ширшикову, разместившему в соцсетях реакцию на событие, пришли силовики.