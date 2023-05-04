«Коммерсант»: после ухода TikTok из РФ доходы блогеров упали на 72%

Блогеры из TikTok испытывают трудности при переходе на другие площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские блогеры, снимавшие контент для TikTok, испытывают трудности при переходе на другие площадки после того, как соцсеть покинула страну. Их доходы в среднем упали на 72%.

«За последний год российские блогеры-миллионники, публиковавшие контент в TikTok, в среднем потеряли до 72% доходов. Переход на YouTube и альтернативные площадки с форматов вертикальных видео пока не привел к восстановлению их доходов», — пишет « Коммерсант ». В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) предположили, что это связано с уменьшением числа рекламодателей, а также уменьшению числа охватов публикаций.

В издании уточнили, что у блогеров с аудиторией до 50 тысяч подписчиков проблем нет. Более того, по данным экспертов, их доходы при переходе на другие площадки увеличились на 25%.

После начала специальной военной операции на Украине в России появилось большое количество фейков о действиях российской армии. В ответ на это российский лидер Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Из-за нового закона в TikTok заявили о приостановке деятельности на российской территории. Предполагалось, что соцсеть будет разблокирована 27 сентября 2022 года, напоминают «Дни.ру».