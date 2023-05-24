Путин указал на ошибку стран, выступающих за однополярность

Владимир Путин высказался об однополярном мире
США и другие страны, выступающие за однополярность, «стреляют себе в ногу». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе второго Евразийского экономического форума.
«Все, кто [на мировой арене] выступают за однополярность, стреляют себе в ногу», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». По словам президента, страны, сделавшие такой выбор, должны подчиняться диктату.
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