Запад пытается помешать избранию РФ в Экономический и социальный совет ООН Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия вновь столкнулась с попыткой Запада «обнулить» ее участие на мировой арене. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Запад пытается помешать избранию России в Экономический и социальный совет ООН.

«Мы столкнулись с очередной грубой попыткой западных государств „обнулить“ деятельность России на международной арене», — написал дипломат в своем telegram-канале.Полянский напомнил, что ранее в ООН состоялось голосование по 54 членам ЭКОСОС на период 2023—2025 годы. Он отметил, что несмотря на то что РФ (до 1991 года СССР) неизменно избиралась в совет с момента его учреждения в 1945 году, «в этом году западники, начавшие после начала нашей СВО тщетный „крестовый поход“ против России на международной арене, решили нам помешать».

Полянский рассказал, что после первого тура тайного голосования «Россия, являвшаяся безальтернативным кандидатом на вакантное место, набрала 118 голосов из 128 необходимых (2/3 от числа присутствующих и голосовавших)», в результате чего конкуренцию ей составила Северная Македония. Он отметил, что Россию «не поддержали западники и их ближайшие сателлиты (как раз около 60-65 государств)», однако этого следовало ожидать, — подчеркнул политик.

Он уверен, что голосование доказало, что «западный план сорвался или, по крайней мере, забуксовал». По его данным «за Россию высказались почти 120 стран». При этом он отметил, что месяц назад в Генассамблее во время рассмотрения вопроса об исключении РФ из СПЧ число членов ООН, решившихся поддержать Россию, составило всего 24 страны, а в самом начале российской спецоперации — всего 5, то изменения для Запада крайне плачевные.

Однако, он считает, что «даже с таким неприкрытым „выкручиванием рук“ набрать нужное число голосов македонцам будет непросто. А в процессе „западной обработки“ еще больше стран сможет убедиться, какие грязные методы готовы задействовать наши западные коллеги для создания иллюзии об изоляции России в мире», — резюмировал он.

Страны ЕС и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что ЕС предпринимал меры для подкупа стран ради поддержания антироссийских санкций.

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