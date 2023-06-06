Власти Крыма оценили риски подтопления из-за прорыва Каховской ГЭС

Аксенов: угрозы подтопления в Крыму нет
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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, аксенов сергей
Угрозы подтопления Крыма нет, заявил Сергей Аксенов Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Угрозы затопления Крыма в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет, однако Северо-Крымский канал может мелеть. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть», — сообщил Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что запасы воды в канале — 40 миллионов кубометров.

По словам Аксенова, питьевой воды в хранилищах достаточно. Также в ближайшие дни будут известны возможные риски.

Ранее Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины. Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения ГЭС. URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии.

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Угрозы затопления Крыма в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет, однако Северо-Крымский канал может мелеть. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. «Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть», — сообщил Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что запасы воды в канале — 40 миллионов кубометров. По словам Аксенова, питьевой воды в хранилищах достаточно. Также в ближайшие дни будут известны возможные риски. Ранее Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины. Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения ГЭС. URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии.
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Ссылки по теме
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