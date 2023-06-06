Власти Крыма оценили риски подтопления из-за прорыва Каховской ГЭС

Угрозы затопления Крыма в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет, однако Северо-Крымский канал может мелеть. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть», — сообщил Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что запасы воды в канале — 40 миллионов кубометров.
По словам Аксенова, питьевой воды в хранилищах достаточно. Также в ближайшие дни будут известны возможные риски.
Ранее Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины. Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра из-за разрушения ГЭС. URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии.
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