WarGonzo: украинская пехота пытается прорваться на трассе Орехов-Токмак

Пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку удара на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. Уточняется, что украинские боевики еще не использовали тяжелую технику.
«Источники проекта Wargonzo сообщают, что сейчас с обеих сторон вдоль трассы Орехов-Токмак со стороны противника снова ведутся попытки наступления пехоты», — говорится в сообщении
Однако недалеко от трассы слышится передвижение украинской бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — сообщает Пегов.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее стало известно, что украинские военные отправили солдат и бронетехнику к населенному пункту Угледар. Российские силы сделали все, чтобы оттеснить противника, заявил Пегов.
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