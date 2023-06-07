WarGonzo: украинская пехота пытается прорваться на трассе Орехов-Токмак

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Украинские бойцы устроили обстрел «Градами» на трассе Орехов-Токмак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку удара на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. Уточняется, что украинские боевики еще не использовали тяжелую технику.

«Источники проекта Wargonzo сообщают, что сейчас с обеих сторон вдоль трассы Орехов-Токмак со стороны противника снова ведутся попытки наступления пехоты», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что пока без участия бронетехники.

Однако недалеко от трассы слышится передвижение украинской бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — сообщает Пегов.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее стало известно, что украинские военные отправили солдат и бронетехнику к населенному пункту Угледар. Российские силы сделали все, чтобы оттеснить противника, заявил Пегов.

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Пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку удара на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. Уточняется, что украинские боевики еще не использовали тяжелую технику. «Источники проекта Wargonzo сообщают, что сейчас с обеих сторон вдоль трассы Орехов-Токмак со стороны противника снова ведутся попытки наступления пехоты», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что пока без участия бронетехники. Однако недалеко от трассы слышится передвижение украинской бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — сообщает Пегов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что украинские военные отправили солдат и бронетехнику к населенному пункту Угледар. Российские силы сделали все, чтобы оттеснить противника, заявил Пегов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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