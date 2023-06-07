WarGonzo: украинская пехота пытается прорваться на трассе Орехов-Токмак

07 июня 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Украинские бойцы устроили обстрел «Градами» на трассе Орехов-Токмак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку удара на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. Уточняется, что украинские боевики еще не использовали тяжелую технику. «Источники проекта Wargonzo сообщают, что сейчас с обеих сторон вдоль трассы Орехов-Токмак со стороны противника снова ведутся попытки наступления пехоты», — говорится в сообщении telegram-канала . Уточняется, что пока без участия бронетехники. Однако недалеко от трассы слышится передвижение украинской бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — сообщает Пегов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что украинские военные отправили солдат и бронетехнику к населенному пункту Угледар. Российские силы сделали все, чтобы оттеснить противника, заявил Пегов.

Пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку удара на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. Уточняется, что украинские боевики еще не использовали тяжелую технику. «Источники проекта Wargonzo сообщают, что сейчас с обеих сторон вдоль трассы Орехов-Токмак со стороны противника снова ведутся попытки наступления пехоты», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что пока без участия бронетехники. Однако недалеко от трассы слышится передвижение украинской бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — сообщает Пегов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что украинские военные отправили солдат и бронетехнику к населенному пункту Угледар. Российские силы сделали все, чтобы оттеснить противника, заявил Пегов.