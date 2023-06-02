WarGonzo: больше 100 боевиков прорываются в Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
РДК пытается прорваться в Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В Белгородскую область прорываются больше 100 боевиков Русского добровольческого корпуса (РДК). Об этом сообщает telegram-канал военного корреспондента WarGonzo Семена Пегова.

«Больше 100 боевиков прорываются в Белгородскую область. Власовцы из РДК прямо сейчас атакуют рубежи Белгородской области», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что боевики пытаются перейти границу в районе участка Уразово—Вериговка. В атаке, по данным разведки, задействован весь батальон.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Обновлено в 14:44

Информация о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородскую область прорываются больше 100 боевиков Русского добровольческого корпуса (РДК). Об этом сообщает telegram-канал военного корреспондента WarGonzo Семена Пегова. «Больше 100 боевиков прорываются в Белгородскую область. Власовцы из РДК прямо сейчас атакуют рубежи Белгородской области», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что боевики пытаются перейти границу в районе участка Уразово—Вериговка. В атаке, по данным разведки, задействован весь батальон. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 14:44 Информация о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...