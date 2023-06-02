WarGonzo: больше 100 боевиков прорываются в Белгородскую область

02 июня 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

РДК пытается прорваться в Белгородскую область Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В Белгородскую область прорываются больше 100 боевиков Русского добровольческого корпуса (РДК). Об этом сообщает telegram-канал военного корреспондента WarGonzo Семена Пегова. «Больше 100 боевиков прорываются в Белгородскую область. Власовцы из РДК прямо сейчас атакуют рубежи Белгородской области», — говорится в telegram-канале . Отмечается, что боевики пытаются перейти границу в районе участка Уразово—Вериговка. В атаке, по данным разведки, задействован весь батальон. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 14:44 Информация о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

В Белгородскую область прорываются больше 100 боевиков Русского добровольческого корпуса (РДК). Об этом сообщает telegram-канал военного корреспондента WarGonzo Семена Пегова. «Больше 100 боевиков прорываются в Белгородскую область. Власовцы из РДК прямо сейчас атакуют рубежи Белгородской области», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что боевики пытаются перейти границу в районе участка Уразово—Вериговка. В атаке, по данным разведки, задействован весь батальон. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Обновлено в 14:44 Информация о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион является фейком. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.