Маск назвал причину неудач немецких танков Leopard на Украине

Маск: небольшое количество танков Leopard легко уничтожается минами

13 июня 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Илон Маск считает, что танков Leopard либо должно быть много, либо не должно быть совсем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard легко уничтожаются минами. В этом уверен американский миллиардер, исполнительный директор Twitter Илон Маск. «Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — ответил Маск в комментариях под постом одного из пользователей Twitter, который написал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно поставлять как можно больше танков Leopard 2 и-за того, что эти танки на поле боя разрывают в клочья. Маск поделился мнением на этот счет, отметив, что ВСУ необходимо иметь большое количество таких танков, либо они должны отказаться от них насовсем. В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. На украинской стороне фронта появились первые танки Leopard в начале июня. Позднее было зафиксировано увеличение числа этих танков в зоне СВО. Уже 6 июня восемь из них были уничтожены. Уроженец Челябинской области, замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» рассказал, что танки хорошо горят. На Западе запаниковали после уничтожения Россией танков Leopard. Американские чиновники признали безнадежное положение ВСУ после потери личного состава и военной техники в боях с российскими солдатами.

Немецкие танки Leopard легко уничтожаются минами. В этом уверен американский миллиардер, исполнительный директор Twitter Илон Маск. «Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — ответил Маск в комментариях под постом одного из пользователей Twitter, который написал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно поставлять как можно больше танков Leopard 2 и-за того, что эти танки на поле боя разрывают в клочья. Маск поделился мнением на этот счет, отметив, что ВСУ необходимо иметь большое количество таких танков, либо они должны отказаться от них насовсем. В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. На украинской стороне фронта появились первые танки Leopard в начале июня. Позднее было зафиксировано увеличение числа этих танков в зоне СВО. Уже 6 июня восемь из них были уничтожены. Уроженец Челябинской области, замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» рассказал, что танки хорошо горят. На Западе запаниковали после уничтожения Россией танков Leopard. Американские чиновники признали безнадежное положение ВСУ после потери личного состава и военной техники в боях с российскими солдатами.