РВ: первые танки Leopard были замечены около линии фронта. Фото

03 июня 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В соцсетях распространились фотографии Leopard вблизи линии фронта с украинской стороны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На украинской стороне фронта появились первые танки Leopard. Об этом сообщают российские военкоры, ссылаясь на украинские источники. «В реальности этих танков (Leopard — прим. URA.RU) на линии боевого соприкосновения (ЛБС) до сих пор никто не видел. Судя по всему, враг бережет их для грядущего контрнаступления», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Новость по теме Какие страны готовы передать танки Украине. Инфографика В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. Ранее Германия объявляла о передаче лишь 14 боевых машин. Немецкие танки есть не только у Германии, но у других стран. Чтобы отправить Киеву дополнительные танки, правительство ФРГ дало разрешение на реэкспорт. Поэтому 28 марта в минобороны Португалии заявили, о передаче трех танков Leopard 2A6, сообщают Nation News. Помимо Португалии о передаче танков Украине заявляли и другие главы министерств обороны западных стран.

На украинской стороне фронта появились первые танки Leopard. Об этом сообщают российские военкоры, ссылаясь на украинские источники. «В реальности этих танков (Leopard — прим. URA.RU) на линии боевого соприкосновения (ЛБС) до сих пор никто не видел. Судя по всему, враг бережет их для грядущего контрнаступления», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. Ранее Германия объявляла о передаче лишь 14 боевых машин. Немецкие танки есть не только у Германии, но у других стран. Чтобы отправить Киеву дополнительные танки, правительство ФРГ дало разрешение на реэкспорт. Поэтому 28 марта в минобороны Португалии заявили, о передаче трех танков Leopard 2A6, сообщают Nation News. Помимо Португалии о передаче танков Украине заявляли и другие главы министерств обороны западных стран.