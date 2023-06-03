РВ: первые танки Leopard были замечены около линии фронта. Фото

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В соцсетях распространились фотографии Leopard вблизи линии фронта с украинской стороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На украинской стороне фронта появились первые танки Leopard. Об этом сообщают российские военкоры, ссылаясь на украинские источники.

«В реальности этих танков (Leopard — прим. URA.RU) на линии боевого соприкосновения (ЛБС) до сих пор никто не видел. Судя по всему, враг бережет их для грядущего контрнаступления», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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Какие страны готовы передать танки Украине. Инфографика

В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. Ранее Германия объявляла о передаче лишь 14 боевых машин. Немецкие танки есть не только у Германии, но у других стран. Чтобы отправить Киеву дополнительные танки, правительство ФРГ дало разрешение на реэкспорт. Поэтому 28 марта в минобороны Португалии заявили, о передаче трех танков Leopard 2A6, сообщают Nation News. Помимо Португалии о передаче танков Украине заявляли и другие главы министерств обороны западных стран.

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На украинской стороне фронта появились первые танки Leopard. Об этом сообщают российские военкоры, ссылаясь на украинские источники. «В реальности этих танков (Leopard — прим. URA.RU) на линии боевого соприкосновения (ЛБС) до сих пор никто не видел. Судя по всему, враг бережет их для грядущего контрнаступления», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. Ранее Германия объявляла о передаче лишь 14 боевых машин. Немецкие танки есть не только у Германии, но у других стран. Чтобы отправить Киеву дополнительные танки, правительство ФРГ дало разрешение на реэкспорт. Поэтому 28 марта в минобороны Португалии заявили, о передаче трех танков Leopard 2A6, сообщают Nation News. Помимо Португалии о передаче танков Украине заявляли и другие главы министерств обороны западных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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