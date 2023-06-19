Пермякам предлагают поехать в Донбасс и работать за зарплату в 260 тысяч

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Виды города. Пермь, маляр, люлька, ремонт фасадов
Пермяков зовут трудиться в ДНР и ЛНР на строительстве объектов социальной инфраструктуры Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают поехать в Донецкую и Луганскую народные республики и трудиться там на строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Речь о работе вахтовым методом. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить более 260 тысяч рублей.

«В ДНР и ЛНР на строительство и реконструкцию школ, детских садов и поликлиник требуются маляры-штукатуры пятого разряда из Пермского края. Вахта — 30 или 60 смен. Оплата за смену — от 4400 рублей, соответственно зарплата за 60 смен составит 264 тысячи рублей», — сообщается в объявлении на «Авито» в разделе «Работа».

Уточняется, что рабочих бесплатно обеспечивают ежедневным трехразовым питанием, а также заселяют в хостелы. Оформление на работу официальное, производится в офисе в Москве. После этого работодатель оплачивает проезд до новых российских регионов. Трудоустроиться можно только гражданам РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что за монтаж сантехники и выполнение бетонных работ на территории ДНР и ЛНР пермякам готовы платить до 165 тысяч. В объявлении на «Авито» работодатель также обещает предоставить соискателям бесплатное питание и проживание.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают поехать в Донецкую и Луганскую народные республики и трудиться там на строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Речь о работе вахтовым методом. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить более 260 тысяч рублей. «В ДНР и ЛНР на строительство и реконструкцию школ, детских садов и поликлиник требуются маляры-штукатуры пятого разряда из Пермского края. Вахта — 30 или 60 смен. Оплата за смену — от 4400 рублей, соответственно зарплата за 60 смен составит 264 тысячи рублей», — сообщается в объявлении на «Авито» в разделе «Работа». Уточняется, что рабочих бесплатно обеспечивают ежедневным трехразовым питанием, а также заселяют в хостелы. Оформление на работу официальное, производится в офисе в Москве. После этого работодатель оплачивает проезд до новых российских регионов. Трудоустроиться можно только гражданам РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что за монтаж сантехники и выполнение бетонных работ на территории ДНР и ЛНР пермякам готовы платить до 165 тысяч. В объявлении на «Авито» работодатель также обещает предоставить соискателям бесплатное питание и проживание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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