25 июня 2023

Премьер Польши охарактеризовал обстановку в России после мятежа Пригожина

Моравецкий: происходящее в России является непредсказуемым
© Служба новостей «URA.RU»
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Происходящее убедило Польшу в правильности строительства заграждения на границе с Белоруссией, считает Моравецкий Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Попытка мятежа бизнесмена Евгения Пригожина показала высокую степень непредсказуемости событий в России. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, происходящее убедило Польшу в правильности строительства заграждения на границе с Белоруссией.

«Позавчерашние события в России показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. Пока мы не знаем до конца, какие реальные причины скрывались за маршем, который вчера поздно вечером остановился перед Москвой», — написал Моравецкий в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России).

Ранее Моравецкий заявил, что Польша планирует укрепить границу с Белоруссией на фоне информации об отправке в республику Пригожина. Он добавил, что военнослужащие Польши ввели дополнительное укрепление на границе с Калининградской областью и Белоруссией, передает телеканал 360.

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Попытка мятежа бизнесмена Евгения Пригожина показала высокую степень непредсказуемости событий в России. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, происходящее убедило Польшу в правильности строительства заграждения на границе с Белоруссией. «Позавчерашние события в России показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. Пока мы не знаем до конца, какие реальные причины скрывались за маршем, который вчера поздно вечером остановился перед Москвой», — написал Моравецкий в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). Ранее Моравецкий заявил, что Польша планирует укрепить границу с Белоруссией на фоне информации об отправке в республику Пригожина. Он добавил, что военнослужащие Польши ввели дополнительное укрепление на границе с Калининградской областью и Белоруссией, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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