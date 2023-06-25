Премьер Польши охарактеризовал обстановку в России после мятежа Пригожина

Попытка мятежа бизнесмена Евгения Пригожина показала высокую степень непредсказуемости событий в России. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, происходящее убедило Польшу в правильности строительства заграждения на границе с Белоруссией.
«Позавчерашние события в России показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. Пока мы не знаем до конца, какие реальные причины скрывались за маршем, который вчера поздно вечером остановился перед Москвой», — написал Моравецкий в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России).
Ранее Моравецкий заявил, что Польша планирует укрепить границу с Белоруссией на фоне информации об отправке в республику Пригожина. Он добавил, что военнослужащие Польши ввели дополнительное укрепление на границе с Калининградской областью и Белоруссией, передает телеканал 360.
Попытка мятежа бизнесмена Евгения Пригожина показала высокую степень непредсказуемости событий в России. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, происходящее убедило Польшу в правильности строительства заграждения на границе с Белоруссией. «Позавчерашние события в России показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. Пока мы не знаем до конца, какие реальные причины скрывались за маршем, который вчера поздно вечером остановился перед Москвой», — написал Моравецкий в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). Ранее Моравецкий заявил, что Польша планирует укрепить границу с Белоруссией на фоне информации об отправке в республику Пригожина. Он добавил, что военнослужащие Польши ввели дополнительное укрепление на границе с Калининградской областью и Белоруссией, передает телеканал 360.