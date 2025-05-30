Президент Украины Владимир Зеленский выступает против прекращения боевых действий, опасаясь утраты своей власти. Таким мнением поделился постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
«Просроченный украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть. Ведь придется проводить выборы и отвечать перед избирателями... „, — сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Трансляция ведется на официальном сайте организации.
Небензя заявил, что Зеленскому придется отчитываться за потреченные деньги, которые Украина получила от США в рамках военной помощи и «держать ответ за разворованные сотни миллиардов долларов бюджетных средств и западной, прежде всего американской, помощи».
Ранее Василий Небензя уже заявлял, что Украина стоит перед выбором между миром на основе переговоров и поражением в военном конфликте, а также обвинял Владимира Зеленского и его окружение в попытках дезинформировать руководство США и склонить Вашингтон к антироссийской политике.
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