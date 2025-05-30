Toyota объяснили, почему оставили россиян без новых машин

Toyota не возобновляла поставки автомобилей в Россию из-за нарушений в логистике
© Служба новостей «URA.RU»
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Toyota возобновила продажи в России
Toyota возобновила продажи в России Фото:

Компания Toyota Motor не возобновила поставки новых автомобилей на российский рынок в связи с возникшими трудностями в логистических цепочках. Об этом сообщили в пресс-службе официального представителя японской автомобильной корпорации в России ООО «Тойота мотор».

«ООО „Тойота мотор“ не возобновляла поставки новых автомобилей в Россию из-за нарушений в логистических цепочках», — сообщила пресс-служба корпорации ТАССу. Сеголня стало известно, что Toyota возобновил продажи своих автомобилей в России.

Ранее, согласно исследованию, проведенному компаниями Fit Service и Gruzdev-Analyze, Toyota, а также Skoda и Mercedes-Benz были признаны самыми надежными автомобильными брендами на российском рынке. Оценка надежности производилась на основании процента неисправностей среди автомобилей возрастом от 3 до 23 лет, передает VSE42.Ru

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Компания Toyota Motor не возобновила поставки новых автомобилей на российский рынок в связи с возникшими трудностями в логистических цепочках. Об этом сообщили в пресс-службе официального представителя японской автомобильной корпорации в России ООО «Тойота мотор». «ООО „Тойота мотор“ не возобновляла поставки новых автомобилей в Россию из-за нарушений в логистических цепочках», — сообщила пресс-служба корпорации ТАССу. Сеголня стало известно, что Toyota возобновил продажи своих автомобилей в России. Ранее, согласно исследованию, проведенному компаниями Fit Service и Gruzdev-Analyze, Toyota, а также Skoda и Mercedes-Benz были признаны самыми надежными автомобильными брендами на российском рынке. Оценка надежности производилась на основании процента неисправностей среди автомобилей возрастом от 3 до 23 лет, передает VSE42.Ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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