Toyota объяснили, почему оставили россиян без новых машин

Компания Toyota Motor не возобновила поставки новых автомобилей на российский рынок в связи с возникшими трудностями в логистических цепочках. Об этом сообщили в пресс-службе официального представителя японской автомобильной корпорации в России ООО «Тойота мотор».
«ООО „Тойота мотор“ не возобновляла поставки новых автомобилей в Россию из-за нарушений в логистических цепочках», — сообщила пресс-служба корпорации ТАССу. Сеголня стало известно, что Toyota возобновил продажи своих автомобилей в России.
Ранее, согласно исследованию, проведенному компаниями Fit Service и Gruzdev-Analyze, Toyota, а также Skoda и Mercedes-Benz были признаны самыми надежными автомобильными брендами на российском рынке. Оценка надежности производилась на основании процента неисправностей среди автомобилей возрастом от 3 до 23 лет, передает VSE42.Ru.
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