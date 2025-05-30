В России сделали заявление по прекращению огня на Украине

Россия готова обсудить вариант установления режима прекращения огня на территории Украины «в принципиальном плане». Об этом сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.
«Россия „в принципиальном плане“ готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция ведется на сайте организации. Постпред РФ добавил, что новый договор, аналогичный минским соглашениям, заключен не будет. По его словам, установление режима прекращения огня подразумевает не только остановку боевых действий, но и прекращение поставок вооружения в Киев, а также приостановку мобилизационных мероприятий на территории Украины.
Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял о готовности рассмотреть прекращение огня на Украине при достижении соответствующих договоренностей. Он отмечал необходимость выработки эффективных путей урегулирования и возможности заключения меморандума между Москвой и Киевом.
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