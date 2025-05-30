Жена Овечкина призналась, вернется ли хоккеист в Россию

Овечкин вернется в Россию после окончания контракта с «Вашингтон Кэпиталз»
© Служба новостей «URA.RU»
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Овечкин планирует жить в России со своей семьей
Овечкин планирует жить в России со своей семьей Фото:

Российский хоккеист Александр Овечкин планирует вернуться вместе с семьей в Россию сразу после того, как у него завершится контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщила супруга спортсмена Анастасия Шубская.

«...Cледующий сезон мы отыграем и уже полетим жить обратно в Москву. <...> Мы останемся в России», — рассказала Шубская в беседе с aif.ru. Так жена Овечкина опровергла информацию о том, что предстоящий сезон не завершит выступления российского игрока в НХЛ.

Ранее владельцы абонементов «Вашингтон Кэпиталз» получили уведомление, в котором утверждалось, что нынешний сезон станет для Овечкина последним в составе клуба. Однако представители «Кэпиталз» опровергли эту информацию, передает VSE42.Ru.

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Российский хоккеист Александр Овечкин планирует вернуться вместе с семьей в Россию сразу после того, как у него завершится контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщила супруга спортсмена Анастасия Шубская. «...Cледующий сезон мы отыграем и уже полетим жить обратно в Москву. <...> Мы останемся в России», — рассказала Шубская в беседе с aif.ru. Так жена Овечкина опровергла информацию о том, что предстоящий сезон не завершит выступления российского игрока в НХЛ. Ранее владельцы абонементов «Вашингтон Кэпиталз» получили уведомление, в котором утверждалось, что нынешний сезон станет для Овечкина последним в составе клуба. Однако представители «Кэпиталз» опровергли эту информацию, передает VSE42.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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