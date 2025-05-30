Жена Овечкина призналась, вернется ли хоккеист в Россию

Российский хоккеист Александр Овечкин планирует вернуться вместе с семьей в Россию сразу после того, как у него завершится контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщила супруга спортсмена Анастасия Шубская.
«...Cледующий сезон мы отыграем и уже полетим жить обратно в Москву. <...> Мы останемся в России», — рассказала Шубская в беседе с aif.ru. Так жена Овечкина опровергла информацию о том, что предстоящий сезон не завершит выступления российского игрока в НХЛ.
Ранее владельцы абонементов «Вашингтон Кэпиталз» получили уведомление, в котором утверждалось, что нынешний сезон станет для Овечкина последним в составе клуба. Однако представители «Кэпиталз» опровергли эту информацию, передает VSE42.Ru.
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