Гендиректора «Силовых машин» уволили из-за срыва сроков поставок

Генерального директора компании «Силовые машины» Александра Конюхова уволили в связи с нарушением установленных сроков поставки продукции. Новым руководителем предприятия назначен заместитель генерального директора по производству Алексей Подколзин. Об этом сообщила «Севергрупп».
«Совет директоров компании назначил новым генеральным директором АО „Силовые машины“ Алексея Владимировича Подколзина», — передала компания. В январе 2025 года, когда на посту гендиректора еще был Конюхов, средний срок задержки поставок паровых турбин «Силовыми машинами» составил два года.
Кроме того, в компании подчеркнули, что у Подколзина имеется опыт в сфере управления производственными процессами и логистикой. С 2012 по 2023 год он работал в «Северстали». Перед переходом в «Силовые машины» Подколзин занимал пост директора по логистике и глобальным цепочкам поставок в компании «Еврохим».
В январе 2025 года Министерство энергетики констатировало, что компания «Силмаш» задерживает поставки паровых турбин в среднем на два года. В результате возникла отсрочка ввода в эксплуатацию примерно 2 ГВт новых энергетических мощностей.
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