ВС РФ уничтожила взвод ВСУ на купянском направлении

01 июля 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли до взвода военнослужащих, заявил Сергей Зыбинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В субботу экипаж Су-34 российской группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар и уничтожил взвод военнослужащих Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «В результате удара ВС РФ потери ВСУ составили более взвода живой силы», — передает слова Зыбинского ТАСС. Он добавил, что успешный ракетно-бомбовый удар нанес российский истребитель Су-34 группировки «Запад». Был также проведен ряд ударов ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике двух украинских бригад, заключил Зыбинский.

В субботу экипаж Су-34 российской группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар и уничтожил взвод военнослужащих Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «В результате удара ВС РФ потери ВСУ составили более взвода живой силы», — передает слова Зыбинского ТАСС. Он добавил, что успешный ракетно-бомбовый удар нанес российский истребитель Су-34 группировки «Запад». Был также проведен ряд ударов ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике двух украинских бригад, заключил Зыбинский.