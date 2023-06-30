ВС РФ уничтожила взвод ВСУ на купянском направлении

ВСУ потеряли до взвода военнослужащих, заявил Сергей Зыбинский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В субботу экипаж Су-34 российской группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар и уничтожил взвод военнослужащих Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В результате удара ВС РФ потери ВСУ составили более взвода живой силы», — передает слова Зыбинского ТАСС. Он добавил, что успешный ракетно-бомбовый удар нанес российский истребитель Су-34 группировки «Запад». Был также проведен ряд ударов ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике двух украинских бригад, заключил Зыбинский.
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