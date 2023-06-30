РИА Новости: ВСУ за 10 дней потеряли у Кременной более 700 человек убитыми

30 июня 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Украинские военные за десять дней потеряли более 700 человек Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ у Кременной за десять дней потеряли более 700 человек убитыми. Об этом сообщил источник РИА Новости. По его словам, десятки бойцов ВСУ попали в плен. «За период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременной российским военными из группировки „О“ Центрального военного округа было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что несколько десятков украинских военных оказались в плену. По его словам, тяжелые бои проходят в районе села Торское и Серебрянского лесничества Министерство обороны РФ ранее сообщило, что ВСУ потеряли на донецком направлении 530 военных за сутки убитыми и ранеными. The Economist сообщил, что украинское командование нашли проблемы в подготовке бойцов из-за больших потерь.

Бойцы ВСУ у Кременной за десять дней потеряли более 700 человек убитыми. Об этом сообщил источник РИА Новости. По его словам, десятки бойцов ВСУ попали в плен. «За период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременной российским военными из группировки „О“ Центрального военного округа было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что несколько десятков украинских военных оказались в плену. По его словам, тяжелые бои проходят в районе села Торское и Серебрянского лесничества Министерство обороны РФ ранее сообщило, что ВСУ потеряли на донецком направлении 530 военных за сутки убитыми и ранеными. The Economist сообщил, что украинское командование нашли проблемы в подготовке бойцов из-за больших потерь.