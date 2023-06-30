РИА Новости: ВСУ за 10 дней потеряли у Кременной более 700 человек убитыми

Бойцы ВСУ у Кременной за десять дней потеряли более 700 человек убитыми. Об этом сообщил источник РИА Новости. По его словам, десятки бойцов ВСУ попали в плен.
«За период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременной российским военными из группировки „О“ Центрального военного округа было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что несколько десятков украинских военных оказались в плену. По его словам, тяжелые бои проходят в районе села Торское и Серебрянского лесничества
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что ВСУ потеряли на донецком направлении 530 военных за сутки убитыми и ранеными. The Economist сообщил, что украинское командование нашли проблемы в подготовке бойцов из-за больших потерь.
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